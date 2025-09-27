به گزارش خبرنگار مهر، سیده هدی موسوی خواهر دبیرکل اسبق حزب‌الله (شهید سید عباس موسوی) جمعه شب در اجتماع اصحاب نصر که برروی عرشه ناو اقیانوس پیمای شهید عبدالله رودکی برگزار شد، با گرامی‌داشت مقام شهدا و تمجید از نقش رهبران مقاومت، از لزوم حفظ و تبیین «فرهنگ مقاومت» برای نسل‌های آینده و مقابله با «توهین‌ها و نیرنگ‌های رسانه‌ای» سخن گفت.

موسوی بر اتحاد میان ایران و حزب‌الله و اهمیت بازشناسی فداکاری‌های مجاهدان تأکید کرد.

وی با اشاره به نقش حیاتی شهدا در ادامه مسیر مقاومت گفت: شهدا روح جدید به جنبش مقاومت بخشیدند.

او تأکید کرد: هرچه شهدا در مسیر مقاومت بیشتر شوند، مسئولیت همگانی مردم و رهبران نیز افزایش می‌یابد.

موسوی عنوان کرد: فرماندهان و مجاهدان حزب‌الله با از خودگذشتی، نسل‌هایی را تربیت کردند که از مرگ هراس ندارند.

نقش سید عباس و سید حسن نصرالله در شکل‌گیری روح مقاومت

سیده هدی موسوی از شهید سید عباس موسوی و شهید سید حسن نصرالله به‌عنوان چهره‌هایی یاد کرد که مردم را به مسیر مقاومت سوق دادند.

او به نقل از سخنان سید حسن نصرالله پیرامون تأثیر سید عباس موسوی بر ایجاد هویت و شجاعت میان مردان و زنان مقاومت اشاره کرد و سید حسن را «خلف راستین» برای ادامه این رسالت نامید.

موسوی گفت: یاد و نام این شهدا و رهبران «با فداکاری‌ها و ایثارگری‌ها عجین شده» و این خاطره‌ها عامل بالندگی و پایداری امت مقاومت است.

هشدار نسبت به عملیات رسانه‌ای و تفرقه‌افکنی دشمن

موسوی به تلاش‌های دشمنان برای مخدوش کردن چهره مقاومت و ایجاد جدایی میان ایران و حزب‌الله اشاره کرد و آن را نتیجه «دروغ‌پردازی» و سرمایه‌گذاری رسانه‌ای دشمن توصیف کرد.

او تأکید کرد: نبرد امروز، علاوه بر میدانی، رسانه‌ای و فکری است و رسانه‌های غربی تلاش می‌کنند مقاومت را پایان‌یافته نشان دهند؛ از این‌رو باید دستاوردها و علت مشروعیت حرکت مقاومت به‌صراحت تبیین شود.

«روح جهادی» برتر از تسلیحات نظامی است

موسوی در دفاع از توانمندی‌های مقاومت گفت: شاید دشمن از نظر تسلیحاتی قوی‌تر باشد، اما ما روح جهادی و ایمانی‌ای داریم که آنان فاقد آن هستند.

او به واکنش‌های سیاسی و اجتماعی در سرزمین‌های اشغالی و اذعان برخی مقامات دشمن به قدرت حزب‌الله اشاره کرد و گفت: این وضعیت نشان‌دهنده تأثیر و نفوذ مقاومت است.

سیده هدی موسوی از جمهوری اسلامی ایران و رهبری امام خامنه‌ای قدردانی کرد و نقش حمایت‌های ایران در تداوم مقاومت را برجسته دانست.

وی همچنین با یادآوری نام شهیدان و مجاهدان از جمله حاج قاسم سلیمانی از مردم خواست نعمت ولایت و تلاش‌های مجاهدان را قدر بدانند و خود را «سربازان در محضر ولایت فقیه» بدانند.

موسوی در پایان با تأکید بر اینکه «قدس رمز و شعار ما خواهد ماند»، تجدید میثاقی با آرمان‌های سید حسن نصرالله و شهدا اعلام کرد و از مردم خواست به پایداری، اشاعه فرهنگ مقاومت و حمایت از مظلومان ادامه دهند.

او همچنین بر ضرورت آموزش مکتب مقاومت برای نسل‌های بعدی و عمل به آموزه‌های رهبران مقاومت تأکید کرد.