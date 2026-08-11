محمدرضا جامی با حضور در تحریریه خبرگزاری مهر اظهار کرد: با توجه به شرایط موجود و ضرورت تقویت امنیت غذایی، از روز گذشته روند انتقال و ذخیرهسازی محصولات و نهادههای کشاورزی در انبارهای شبکه تعاون روستایی استان آغاز شده است.
وی افزود: بخشی از نهادهها از بنادر شمالی کشور از جمله امیرآباد و فریدونکنار به سمت گلستان در حال انتقال است و انبارهای تعاون روستایی در مناطق مختلف استان برای ذخیره این محصولات فعال شدهاند.
مدیر تعاون روستایی گلستان ادامه داد: انبارهای شبکه در مناطقی از جمله گمیشان، سیمینشهر و بناور نیز برای دریافت و نگهداری نهادهها فعال شدهاند تا ذخایر مورد نیاز در نقاط مختلف استان توزیع شود.
جامی با اشاره به اهمیت پراکندهسازی ذخایر گفت: ذخیره نهادهها در نقاط مختلف استان موجب میشود در صورت بروز مشکل در مسیرهای تأمین، دامداران و مرغداران با کمبود ناگهانی مواجه نشوند.
وی اظهار کرد: در این فرآیند، علاوه بر شبکه تعاون روستایی، بخش خصوصی و شرکت پشتیبانی امور دام نیز در تأمین و ذخیره نهادهها مشارکت دارند و بخشی از ظرفیت انبارهای استان برای این منظور اختصاص یافته است.
مدیر تعاون روستایی گلستان همچنین از فعالیت مستمر این شبکه در طول سال خبر داد و خاطرنشان کرد: شبکه تعاون روستایی مجموعهای خدماتی است که محدود به روزهای کاری نیست و برای تأمین نیازهای بخش کشاورزی و جامعه روستایی در تمام ایام سال فعالیت میکند.
نظر شما