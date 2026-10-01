به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر اطلاعیه مرکز مدیریت راه‌های کشور، ترافیک وسایل نقلیه در محدوده پل زنگوله تا سیاه‌بیشه در مسیر جنوب به شمال محور چالوس و حدفاصل تونل شماره ۱۷ تا تونل شماره ۱۸ و حدفاصل تونل البرز تا انتهای آزادراه در مسیر جنوب به شمال آزادراه تهران - شمال سنگین است.

ترافیک وسایل نقلیه در حدفاصل کمالشهر تا گلدشت در آزادراه کرج - قزوین و محدوده پل فردیس تا پل کلاک در آزادراه قزوین - کرج - تهران سنگین و در محدوده سه‌راهی چلاو در مسیرهای رفت و برگشت محور هراز نیمه‌سنگین است.

بر پایه این گزارش، تردد در مسیرهای رفت و برگشت محور فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن و آزادراه‌های تهران - پردیس و قزوین - رشت و همچنین در مسیر شمال به جنوب محور چالوس و آزادراه تهران - شمال روان است.

گفتنی است، بارش پراکنده باران در برخی از محورهای استان‌های ایلام، کرمانشاه و لرستان گزارش شده و محورهای شمالی فاقد مداخلات جوی هستند.