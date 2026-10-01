به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد پیش از ظهر پنجشنبه در بیست‌وهفتمین یادواره سرداران و ۲۳۵ شهید شهرستان میاندورود که در روستای انجیل‌نسام برگزار شد، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، اظهار کرد: شهدا همواره ناظر و حاضر بر عملکرد ما هستند و برگزاری یادواره‌های شهدا فرصتی برای بازخوانی مسیر ایثار و مقاومت است.

وی با اشاره به ویژگی‌های امام خمینی (ره)، افزود: ساده‌زیستی، علم، مقاومت، توجه به مسائل ملی، قدرت تصمیم‌گیری و شجاعت از ویژگی‌هایی بود که باید برای نسل جوان تبیین شود.

نیکزاد با بیان اینکه امام خمینی (ره) بر مردم و توان ملت باور داشت، گفت: تأکید بر وحدت و ایستادگی در برابر قدرت‌های سیاسی جهان از اصول مهمی بود که در مکتب امام دنبال شد.

وی همچنین با اشاره به رهبر فقید جمهوری اسلامی ایران، از وی به عنوان شخصیتی جامع‌الشرایط یاد کرد و افزود: شناخت ادبیات جهان و انس با قرآن از ویژگی‌های برجسته ایشان بود و در حوزه سیاست داخلی، شخصیتی حکیم و بصیر و در عرصه سیاست خارجی، فردی دوراندیش بودند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: حمایت از حق و مظلوم و دفاع از مردم فلسطین از جمله موضوعاتی بود که همواره مورد تأکید رهبر فقید جمهوری اسلامی قرار داشت و بخش مهمی از سیاست‌های منطقه‌ای کشور بر همین مبنا دنبال شد.

وی با اشاره به توانمندی‌های دفاعی کشور اظهار کرد: بخش مهمی از توان نظامی، دفاعی و موشکی کشور حاصل مسیری است که در سال‌های گذشته دنبال شده است.

نیکزاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات اخیر منطقه و تقابل ایران با آمریکا و اسرائیل، گفت: دشمنان تصور نمی‌کردند جنگ طولانی شود و مردم و نیروهای مسلح ایران در برابر آنها ایستادگی کنند؛ آنها تلاش کردند ایران را به تسلیم وادار کنند اما این اتفاق رخ نداد.

وی افزود: دشمنان برنامه‌هایی برای ضربه زدن به برنامه هسته‌ای و توان موشکی ایران و همچنین تضعیف جبهه مقاومت در منطقه داشتند، اما مردم ایران در برابر این فشارها ایستادند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به تحولات مربوط به رهبری جمهوری اسلامی پس از شهادت رهبر فقید، اظهار کرد: دشمنان تصور می‌کردند با از میان برداشتن رهبر، می‌توانند مسیر کشور را تغییر دهند، اما روند امور به گونه دیگری رقم خورد.

نیکزاد همچنین با اشاره به اهمیت موقعیت راهبردی تنگه هرمز گفت: تنگه هرمز از ظرفیت‌های مهم و راهبردی ایران است و دشمنان نمی‌توانند اراده ملت ایران را نادیده بگیرند.

وی با بیان اینکه فشار بر صادرات نفت ایران نمی‌تواند به طور کامل اقتصاد کشور را از حرکت بازدارد، تأکید کرد: هیچ‌گاه نمی‌توان صادرات نفت ایران را به صفر رساند.

نایب‌رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان با تأکید بر ضرورت شناخت ظرفیت‌های ملت ایران گفت: دشمنان در محاسبات خود مردم ایران، وحدت ملی و توان نیروهای مسلح را به‌درستی نشناخته‌اند.

به گزارش مهر، شهرستان میاندورود ۲۳۵ شهید، ۳۱۷ جانباز و ۳۱ آزاده تقدیم کشور کرده است.