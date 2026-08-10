به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، وحید ضرغامی با تأکید بر ضرورت حضور میدانی مدیران در کنار فعالان صنعتی و فناور اظهار کرد: یکی از چالش‌های موجود در اکوسیستم دانش‌بنیان این است که بسیاری از شرکت‌هایی که بیشترین نیاز را به حمایت دارند، کمتر به سراغ ظرفیت‌های حمایتی می‌آیند؛ در حالی که مأموریت اصلی ستاد، حمایت از همین مجموعه‌ها و کمک به رفع موانع توسعه آنهاست. از همین رو، ارتباط مستقیم با صنایع، شرکت‌های دانش‌بنیان و فعالان حوزه مواد و ساخت پیشرفته به عنوان یکی از اولویت‌های اصلی ستاد در دستور کار قرار گرفته است.

وی با اشاره به سفر چهار روزه هیأت ستاد به استان‌های خراسان رضوی و خراسان شمالی، این سفر را گامی در جهت شناسایی ظرفیت‌های فناورانه، بررسی مسائل تولید و ایجاد بستر همکاری میان صنایع بزرگ و شرکت‌های دانش‌بنیان دانست و گفت: در این سفر، علاوه بر برگزاری نشست‌های تخصصی با مسئولان پارک‌های علم و فناوری خراسان و فردوسی، از مجموعه‌های صنعتی راهبردی از جمله مجتمع صنعتی اسفراین، شرکت سیمان شرق و شرکت چسب سامد مشهد بازدید شد و ظرفیت‌های توسعه فناوری در این صنایع مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته افزود: در بازدید از مجتمع صنعتی اسفراین، ضرورت سرمایه‌گذاری مستمر در تحقیق و توسعه، نوسازی تجهیزات تخصصی و استفاده از توان شرکت‌های دانش‌بنیان برای توسعه فناوری در زنجیره تولید فولادهای آلیاژی مورد تأکید قرار گرفت. همچنین توسعه زیرساخت‌های آزمایشگاهی، ارتقای تجهیزات آزمون و اندازه‌گیری و تقویت ارتباط صنعت با زیست‌بوم نوآوری، از برنامه‌های مهم ستاد برای ارتقای زنجیره ارزش صنایع مواد و فولاد کشور است.

ضرغامی با اشاره به بازدید از شرکت سیمان شرق نیز اظهار کرد: در این نشست‌ها، استفاده از ظرفیت قانون جهش تولید دانش‌بنیان و اعتبار مالیاتی برای توسعه همکاری میان صنایع بزرگ و شرکت‌های فناور مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد بخشی از نیازهای فناورانه این مجموعه، از جمله تأمین سنسورها، کاتالیست‌ها و سامانه‌های هوشمند پایش خطوط تولید، از طریق توانمندی شرکت‌های دانش‌بنیان داخلی تأمین شود؛ اقدامی که ضمن ارتقای کیفیت تولید، وابستگی به واردات را نیز کاهش خواهد داد.

وی همچنین با اشاره به بازدید از شرکت چسب سامد مشهد، توسعه فناوری تولید رزین‌های صنعتی و چسب‌های تخصصی مورد استفاده در صنایع ریخته‌گری را از اولویت‌های ستاد برشمرد و افزود: حمایت از بومی‌سازی این محصولات و جلوگیری از واردات نمونه‌های بی‌کیفیت خارجی، نقش مهمی در تقویت زنجیره تأمین صنایع راهبردی کشور خواهد داشت.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته از امضای تفاهم‌نامه همکاری میان ستاد و پارک علم و فناوری خراسان رضوی نیز به عنوان یکی از مهم‌ترین دستاوردهای این سفر یاد کرد و گفت: این تفاهم‌نامه با هدف توسعه زیست‌بوم نوآوری حوزه مواد و ساخت پیشرفته، معرفی شرکت‌های فناور، حمایت از توسعه محصولات دانش‌بنیان، تعریف پروژه‌های مشترک و تسهیل ورود فناوری‌های داخلی به بازار صنایع بزرگ منعقد شده است.

ضرغامی با تشریح عملکرد ستاد در تیرماه سال جاری خاطرنشان کرد: در این مدت، بیش از ۱۵ طرح فناورانه در حوزه‌های فلزی، معدن، میکروالکترونیک و ساخت پیشرفته مورد ارزیابی قرار گرفت که چهار طرح مهم برای حمایت تأیید شدند. همچنین بیش از ۱۲۰ طرح فناورانه تحصیلات تکمیلی از مسیر شبکه آزمایشگاهی کشور بررسی و مورد حمایت قرار گرفت و جلسات متعددی با شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان، شرکت صنایع پیشرفته رضوی و دیگر مجموعه‌های صنعتی و فناور کشور برگزار شد.

وی ادامه داد: ستاد علاوه بر حمایت از توسعه فناوری، پیگیری جلوگیری از واردات محصولاتی را که مشابه دانش‌بنیان داخلی دارند نیز در دستور کار قرار داده است؛ موضوعی که در حوزه‌هایی مانند کاتالیست‌های پتروشیمی و رزین‌ها و چسب‌های تخصصی ریخته‌گری به طور جدی دنبال می‌شود تا ضمن حمایت از تولید داخل، زمینه افزایش سهم فناوری‌های بومی در صنایع کشور فراهم شود.

دبیر ستاد توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مواد و ساخت پیشرفته در پایان با تأکید بر این‌که توسعه فناوری بدون تعامل مستمر میان دولت، صنعت، دانشگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان امکان‌پذیر نیست، اظهار کرد: راهبرد ستاد در ادامه سال، گسترش سفرهای استانی، شناسایی نیازهای واقعی صنایع، تعریف پروژه‌های مشترک فناورانه، توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه مواد و ساخت پیشرفته و تسهیل تجاری‌سازی فناوری‌های داخلی خواهد بود تا سهم اقتصاد دانش‌بنیان در صنایع راهبردی کشور بیش از پیش افزایش یابد.