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۲۱ مرداد ۱۴۰۵، ۸:۴۰

استاندارد: چربی گیاهی در محصولات لبنی کشور وجود ندارد

استاندارد: چربی گیاهی در محصولات لبنی کشور وجود ندارد

مدیرکل استاندارد استان تهران گفت: استفاده از چربی گیاهی در هیچ‌کدام از محصولات لبنی که در داخل کشور توزیع می‌شود، وجود ندارد.

قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی درباره کنترل محصولات لبنی، آب و روغن‌ها و چربی‌های گیاهی اظهار کرد: در خصوص محصولات لبنی، استرول‌های گیاهی را کنترل می‌کنیم. اگر چربی گیاهی در محصول لبنی استفاده شده باشد، این موضوع در آزمایش‌ها و بررسی‌های مربوط به استرول‌های گیاهی مشخص می‌شود.

وی تأکید کرد: در هیچ‌کدام از محصولات لبنی که در داخل کشور توزیع می‌شود، چنین چیزی نداریم و استفاده از چربی گیاهی در این محصولات مشاهده نمی‌شود.

فدوی یادآور شد: صنعت مکلف است تولید محصولات و استفاده از مواد اولیه را در چارچوب استانداردها و دستورالعمل‌های تعیین‌شده از سوی دستگاه‌های نظارتی، از جمله وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، انجام دهد و مجاز به عدول از این الزامات نیست.

کد مطلب 6913294
سمیه رسولی

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