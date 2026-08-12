استاندارد: چربی گیاهی در محصولات لبنی کشور وجود ندارد

قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی درباره کنترل محصولات لبنی، آب و روغن‌ها و چربی‌های گیاهی اظهار کرد: در خصوص محصولات لبنی، استرول‌های گیاهی را کنترل می‌کنیم. اگر چربی گیاهی در محصول لبنی استفاده شده باشد، این موضوع در آزمایش‌ها و بررسی‌های مربوط به استرول‌های گیاهی مشخص می‌شود.

وی تأکید کرد: در هیچ‌کدام از محصولات لبنی که در داخل کشور توزیع می‌شود، چنین چیزی نداریم و استفاده از چربی گیاهی در این محصولات مشاهده نمی‌شود.

فدوی یادآور شد: صنعت مکلف است تولید محصولات و استفاده از مواد اولیه را در چارچوب استانداردها و دستورالعمل‌های تعیین‌شده از سوی دستگاه‌های نظارتی، از جمله وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، انجام دهد و مجاز به عدول از این الزامات نیست.