استاندارد: چربی گیاهی در محصولات لبنی کشور وجود ندارد

قاسم فدوی، مدیرکل استاندارد استان تهران، در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به پرسشی درباره کنترل محصولات لبنی، آب و روغنها و چربیهای گیاهی اظهار کرد: در خصوص محصولات لبنی، استرولهای گیاهی را کنترل میکنیم. اگر چربی گیاهی در محصول لبنی استفاده شده باشد، این موضوع در آزمایشها و بررسیهای مربوط به استرولهای گیاهی مشخص میشود.
وی تأکید کرد: در هیچکدام از محصولات لبنی که در داخل کشور توزیع میشود، چنین چیزی نداریم و استفاده از چربی گیاهی در این محصولات مشاهده نمیشود.
فدوی یادآور شد: صنعت مکلف است تولید محصولات و استفاده از مواد اولیه را در چارچوب استانداردها و دستورالعملهای تعیینشده از سوی دستگاههای نظارتی، از جمله وزارت بهداشت و سازمان ملی استاندارد، انجام دهد و مجاز به عدول از این الزامات نیست.
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