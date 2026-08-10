زلزله ۷.۴ ریشتری کلمبیا را لرزاند+ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک تایمز، سازمان زمین‌ شناسی کلمبیا امروز دوشنبه اعلام کرد که زمین‌ لرزه‌ ای به بزرگی ۷.۴ ریشتر استان «چوکو» (Chocó) در سواحل غربی این کشور را لرزانده است.

بر اساس اعلام این رسانه، زمین‌ لرزه‌ ای قدرتمند کلمبیا را لرزاند و لرزش‌ های آن در پایتخت، بوگوتا، و بخش‌های مختلفی از کشور احساس شد.

مرکز لرزه‌نگاری اروپا-مدیترانه (EMSC) بزرگی این زمین‌لرزه را ۷.۴ درجه اعلام کرد و گزارش داد که کانون آن در عمق تقریبی ۱۱۵ کیلومتری زمین بوده است.

شاهدان عینی در بوگوتا به خبرگزاری رویترز گفتند که لرزش شدیدی را احساس کرده‌اند.