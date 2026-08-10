  1. استانها
  2. تهران
۱۹ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۴۸

معتمدیان: مشکل آب‌رسانی عشایر استان تهران ظرف یک سال تعیین تکلیف شود

معتمدیان: مشکل آب‌رسانی عشایر استان تهران ظرف یک سال تعیین تکلیف شود

تهران- استاندار تهران با تأکید بر ضرورت تأمین حداقل‌های خدماتی برای جامعه مولد عشایری استان، خواستار برنامه‌ریزی یک‌ساله برای رفع مشکلات آب‌رسانی شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان در جلسه شورای عشایر استان تهران که با حضور فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت، پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و شاهرخ رامین، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، در سالن جلسات استانداری تهران برگزار شد، با قدردانی از تلاش دستگاه‌های اجرایی در ارائه خدمات به جامعه عشایری اظهار کرد: عشایر از اقشار مولد، زحمتکش و کم‌توقع جامعه هستند و با وجود جمعیت محدود، نقش قابل توجهی در تأمین محصولات دامی و به‌ویژه گوشت قرمز استان دارند.

استاندار تهران با اشاره به سهم حدود ۲۵ درصدی عشایر در تأمین گوشت قرمز استان افزود: مطالبات این جامعه عمدتاً مربوط به نیازهای اولیه و زیرساختی است و دستگاه‌های اجرایی موظف‌اند با حساسیت و رویکردی دلسوزانه برای رفع این مسائل اقدام کنند.

معتمدیان با بیان اینکه فلسفه تشکیل شورای عشایر، تجمیع ظرفیت دستگاه‌های مختلف برای ارائه خدمات به این جامعه است، گفت: اداره‌کل امور عشایر به‌تنهایی قادر به پاسخ‌گویی به همه نیازها نیست و دستگاه‌های مسئول در حوزه‌های آب، بهداشت، آموزش، ارتباطات، انرژی، منابع طبیعی و محیط‌زیست باید سهم خود را در ارائه خدمات ایفا کنند.

وی در حوزه آب‌رسانی علاوه بر حمایت تخصیص منابع دستور داد، برنامه‌ای مشخص تدوین و تا مشکل تأمین آب ثابت و سیار عشایر استان ظرف یک سال سامان یابد و تأمین مخازن پلی‌اتیلن و تانکرهای آب‌رسان مورد نیاز نیز در این چارچوب پیگیری شود.

استاندار تهران همچنین بر پیگیری توسعه پنل‌های خورشیدی و تقویت آنتن‌دهی و شبکه ارتباطی در مناطق عشایری تأکید کرد و افزود: خدماتی که در سایر مناطق به‌عنوان زیرساخت عمومی ارائه می‌شود، باید متناسب با شرایط کوچ و استقرار عشایر برای این جامعه نیز قابل دسترس باشد.

معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به عشایر را مورد تأکید قرار داد و خواستار تدوین برنامه اجرایی برای حضور گروه‌های پزشکی، تأمین نیازهای دارویی و تقویت خدمات سلامت در مناطق عشایری شد.

وی همچنین آموزش را یکی از موضوعات مهم جامعه عشایری دانست و بر نقش آموزش و پرورش در تأمین نیازهای آموزشی فرزندان عشایر تأکید کرد.

استاندار تهران با اشاره به ارتباط عشایر با منابع طبیعی و محیط‌زیست نیز گفت: صیانت از منابع طبیعی و محیط‌زیست نیازمند تعامل دوطرفه و آموزش است و در مواجهه با جامعه عشایری باید ضمن اجرای ضوابط، از برخوردهای غیرضروری و سختگیرانه پرهیز و مسیر آموزش و همراهی تقویت شود.

معتمدیان همچنین بر تقویت تشکل‌های عشایری و مشارکت واقعی عشایر در انتخاب نمایندگان خود تأکید کرد و خواستار فراهم شدن زمینه حضور گسترده‌تر جامعه عشایری در فرایندهای مربوط به تشکل‌ها و مجامع آنان شد.

وی با تأکید بر حضور میدانی مدیران در مناطق عشایری گفت: مدیران مسئول باید به‌ویژه در ایام استقرار عشایر، حضور پررنگ‌تری در مناطق داشته باشند، مسائل را بدون واسطه از مردم بشنوند و برای حل آن‌ها اقدام کنند.

استاندار تهران در ادامه راه‌اندازی بازارچه‌های عرضه مستقیم محصولات عشایری را پیشنهاد داد و گفت: امکان ایجاد این بازارچه‌ها در سه تا چهار نقطه استان با همکاری شهرداری‌ها و دستگاه‌های مربوط بررسی شود تا زمینه عرضه مستقیم محصولات عشایر به مردم و کاهش واسطه‌ها فراهم شود.

معتمدیان همچنین بر توسعه روش‌های بهداشتی و مکانیزه در جمع‌آوری و عرضه محصولات عشایری و استفاده از ظرفیت شرکت‌های خریدار تأکید کرد و خواستار رفع موانع اجرایی این بخش شد.

وی در پایان بر تجمیع امکانات و خدمات در مجتمع‌های عشایری، پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه و ارائه گزارش عملکرد دستگاه‌ها در جلسه بعدی شورای عشایر استان تأکید کرد.

کد مطلب 6913428

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها