به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان در جلسه شورای عشایر استان تهران که با حضور فرهاد بشیری، نماینده مردم پاکدشت، پیمان فلسفی، نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و شاهرخ رامین، نماینده مردم دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی، در سالن جلسات استانداری تهران برگزار شد، با قدردانی از تلاش دستگاههای اجرایی در ارائه خدمات به جامعه عشایری اظهار کرد: عشایر از اقشار مولد، زحمتکش و کمتوقع جامعه هستند و با وجود جمعیت محدود، نقش قابل توجهی در تأمین محصولات دامی و بهویژه گوشت قرمز استان دارند.
استاندار تهران با اشاره به سهم حدود ۲۵ درصدی عشایر در تأمین گوشت قرمز استان افزود: مطالبات این جامعه عمدتاً مربوط به نیازهای اولیه و زیرساختی است و دستگاههای اجرایی موظفاند با حساسیت و رویکردی دلسوزانه برای رفع این مسائل اقدام کنند.
معتمدیان با بیان اینکه فلسفه تشکیل شورای عشایر، تجمیع ظرفیت دستگاههای مختلف برای ارائه خدمات به این جامعه است، گفت: ادارهکل امور عشایر بهتنهایی قادر به پاسخگویی به همه نیازها نیست و دستگاههای مسئول در حوزههای آب، بهداشت، آموزش، ارتباطات، انرژی، منابع طبیعی و محیطزیست باید سهم خود را در ارائه خدمات ایفا کنند.
وی در حوزه آبرسانی علاوه بر حمایت تخصیص منابع دستور داد، برنامهای مشخص تدوین و تا مشکل تأمین آب ثابت و سیار عشایر استان ظرف یک سال سامان یابد و تأمین مخازن پلیاتیلن و تانکرهای آبرسان مورد نیاز نیز در این چارچوب پیگیری شود.
استاندار تهران همچنین بر پیگیری توسعه پنلهای خورشیدی و تقویت آنتندهی و شبکه ارتباطی در مناطق عشایری تأکید کرد و افزود: خدماتی که در سایر مناطق بهعنوان زیرساخت عمومی ارائه میشود، باید متناسب با شرایط کوچ و استقرار عشایر برای این جامعه نیز قابل دسترس باشد.
معتمدیان در بخش دیگری از سخنان خود، ارائه خدمات بهداشتی و درمانی به عشایر را مورد تأکید قرار داد و خواستار تدوین برنامه اجرایی برای حضور گروههای پزشکی، تأمین نیازهای دارویی و تقویت خدمات سلامت در مناطق عشایری شد.
وی همچنین آموزش را یکی از موضوعات مهم جامعه عشایری دانست و بر نقش آموزش و پرورش در تأمین نیازهای آموزشی فرزندان عشایر تأکید کرد.
استاندار تهران با اشاره به ارتباط عشایر با منابع طبیعی و محیطزیست نیز گفت: صیانت از منابع طبیعی و محیطزیست نیازمند تعامل دوطرفه و آموزش است و در مواجهه با جامعه عشایری باید ضمن اجرای ضوابط، از برخوردهای غیرضروری و سختگیرانه پرهیز و مسیر آموزش و همراهی تقویت شود.
معتمدیان همچنین بر تقویت تشکلهای عشایری و مشارکت واقعی عشایر در انتخاب نمایندگان خود تأکید کرد و خواستار فراهم شدن زمینه حضور گستردهتر جامعه عشایری در فرایندهای مربوط به تشکلها و مجامع آنان شد.
وی با تأکید بر حضور میدانی مدیران در مناطق عشایری گفت: مدیران مسئول باید بهویژه در ایام استقرار عشایر، حضور پررنگتری در مناطق داشته باشند، مسائل را بدون واسطه از مردم بشنوند و برای حل آنها اقدام کنند.
استاندار تهران در ادامه راهاندازی بازارچههای عرضه مستقیم محصولات عشایری را پیشنهاد داد و گفت: امکان ایجاد این بازارچهها در سه تا چهار نقطه استان با همکاری شهرداریها و دستگاههای مربوط بررسی شود تا زمینه عرضه مستقیم محصولات عشایر به مردم و کاهش واسطهها فراهم شود.
معتمدیان همچنین بر توسعه روشهای بهداشتی و مکانیزه در جمعآوری و عرضه محصولات عشایری و استفاده از ظرفیت شرکتهای خریدار تأکید کرد و خواستار رفع موانع اجرایی این بخش شد.
وی در پایان بر تجمیع امکانات و خدمات در مجتمعهای عشایری، پیگیری مصوبات تا حصول نتیجه و ارائه گزارش عملکرد دستگاهها در جلسه بعدی شورای عشایر استان تأکید کرد.
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