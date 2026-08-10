توقیف چهار خودرو در قرچک به دلیل حمل غیرمجاز ۳۶ رأس گوساله

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی بوستانی از توقیف چهار خودروی حامل ۳۶ رأس گوساله پرواری خبر داده است که به گفته این اداره، بدون گواهی حمل بهداشتی و قرنطینهای جابهجا میشدند.
بر اساس اعلام این مسئول، این خودروها با همکاری پلیس امنیت اقتصادی ویژه شرق استان تهران شناسایی و متوقف شدهاند.
بوستانی، سرپرست اداره دامپزشکی قرچک، گفت: این دامها پس از شناسایی، مطابق دستورالعملهای سازمان دامپزشکی برای کشتار به نزدیکترین کشتارگاه صنعتی منتقل شدهاند.
به گفته او، چهار راننده این خودروها نیز به دلیل حمل غیرمجاز دام به مراجع قضایی معرفی شدهاند.
هشدار درباره انتقال بیماریهای دامی
سرپرست اداره دامپزشکی قرچک میگوید جابهجایی دام زنده و همچنین فرآوردههای خام دامی و خوراک دام بدون رعایت الزامات بهداشتی و دریافت گواهی حمل بهداشتی ـ قرنطینهای، تخلف محسوب میشود.
بوستانی هشدار داده است که حمل دام بدون رعایت ضوابط قرنطینهای میتواند خطر انتقال بیماریهای دامی و بیماریهای مشترک میان انسان و حیوان را افزایش دهد.
او از جمله بیماریهایی که ممکن است از طریق جابهجایی و نگهداری غیربهداشتی دام منتقل شوند، به تب برفکی، تب کریمه کنگو و تب مالت اشاره کرده است.
سرپرست اداره دامپزشکی قرچک اعلام کرده است که با موارد حمل غیرمجاز دام، مطابق مقررات سازمان دامپزشکی برخورد خواهد کرد.
مقامهای دامپزشکی معمولاً صدور گواهی بهداشتی و قرنطینهای را یکی از ابزارهای کنترل جابهجایی دام و پیشگیری از انتقال بیماری میان واحدهای دامداری میدانند.
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