به گزارش خبرگزاری مهر، رضا داوری در دیدار با نورالدین درمنان، فرماندار خرمآباد، با ارائه گزارشی از فعالیتها و ظرفیتهای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان در استان و شهرستان خرمآباد، بر ضرورت تقویت زیرساختهای فرهنگی و ایجاد زمینه مناسب برای فعالیت کودکان و نوجوانان تأکید کرد.
کانون؛ بستری برای تربیت نسل خلاق و توانمند
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان با اشاره به سابقه بیش از ۶۰ ساله این مجموعه اظهار داشت: کانون بهعنوان یک نهاد فرهنگی و تربیتی، آموزش غیرمستقیم کودکان و نوجوانان را در حوزههای مختلف فرهنگی، هنری، ادبی و علمی دنبال میکند و هدف اصلی آن، پرورش نسلی خلاق، توانمند، پرسشگر و برخوردار از هویت ملی و اسلامی است.
وی افزود: سرمایهگذاری در حوزه کودک و نوجوان، سرمایهگذاری برای آینده جامعه است و هر اندازه فرصتهای بیشتری برای رشد فکری، خلاقیت و توانمندی کودکان فراهم شود، جامعه در آینده از ثمرات آن بهرهمند خواهد شد.
داوری با اشاره به رشد فعالیتهای کانون لرستان در سالهای اخیر بیان کرد: این مجموعه با وجود محدودیتهای اعتباری، توانسته است در شاخصهای مختلف عملکردی رشد قابل توجهی داشته باشد و با کسب عنوان دستگاه برتر در جشنواره شهید رجایی، همچنان مسیر خدمترسانی فرهنگی و تربیتی به کودکان و نوجوانان استان را با جدیت دنبال میکند.
لرستان؛ یکی از قطبهای فعالیتهای علمی کانون
مدیرکل کانون لرستان در ادامه با اشاره به توسعه فعالیتهای علمی این مجموعه گفت: کانون لرستان بهعنوان یکی از قطبهای علمی کشور، در زمینه راهبری فعالیتهای علمی نقش مهمی ایفا میکند و موفقیت اعضای کانون در رویدادهای ملی و بینالمللی نشاندهنده اثربخشی برنامههای پژوهشمحور و علمی این مجموعه است.
وی راهاندازی مرکز علوم و فناوریهای نوین در استان را فرصتی مهم برای آشنایی کودکان و نوجوانان با علوم و فناوریهای روز دانست و افزود: این مرکز میتواند زمینه ارتباط کودکان و نوجوانان با مباحث علمی و فناورانه را از سنین پایه فراهم کرده و مسیر شناسایی و پرورش استعدادهای علمی آنان را هموارتر کند.
ضرورت بهسازی مراکز فرهنگی کانون در خرمآباد
داوری با اشاره به فعالیت شش مرکز فرهنگیهنری ثابت کانون در شهرستان خرمآباد اظهار داشت: این مراکز در نقاط مختلف شهر فعال هستند و با استقبال کودکان و نوجوانان مواجه شدهاند.
وی ادامه داد: با وجود ظرفیتهای موجود، برخی از این مراکز برای تعمیر، نگهداری و بهسازی فضای پیرامونی نیازمند حمایت دستگاههای اجرایی و مدیریت شهری هستند.
مدیرکل کانون لرستان با بیان اینکه بسیاری از ساختمانهای کانون در زمینهایی احداث شدهاند که از سوی شهرداری واگذار شده است، گفت: انتظار میرود با حمایت فرمانداری خرمآباد، زمینه تعامل و همکاری بیشتر شهرداری برای بهسازی، مناسبسازی و ارتقای وضعیت فضاهای پیرامونی مراکز کانون فراهم شود.
پیشرفت ۶۱ درصدی پروژه کانون در مسکن مهر
وی همچنین به روند اجرای پروژه عمرانی مرکز کانون در مسکن مهر خرمآباد اشاره کرد و افزود: پیشرفت فیزیکی این پروژه از ۳۰ درصد به ۶۱ درصد افزایش یافته است و تکمیل آن میتواند دسترسی کودکان و نوجوانان ساکن این منطقه به خدمات فرهنگی و تربیتی را به شکل قابل توجهی بهبود بخشد.
داوری خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت این پروژه و نیاز منطقه به زیرساختهای فرهنگی، امیدواریم با حمایت فرماندار خرمآباد و تأمین اعتبارات مورد نیاز، روند اجرای پروژه شتاب بیشتری بگیرد و این مرکز هرچه سریعتر به بهرهبرداری برسد.
تأکید بر همافزایی دستگاهها برای توسعه فعالیتهای کودک و نوجوان
مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان لرستان در پایان بر ضرورت تداوم همکاری میان کانون و دستگاههای متولی حوزه کودک و نوجوان تأکید کرد و گفت: توسعه فعالیتهای فرهنگی، هنری، ادبی و علمی کودکان و نوجوانان نیازمند همکاری مجموعهای از دستگاههای اجرایی و فرهنگی است.
وی افزود: تقویت تعامل میان کانون، فرمانداری، شهرداری و سایر دستگاههای مرتبط میتواند زمینه توسعه زیرساختهای فرهنگی، بهبود وضعیت مراکز موجود و ایجاد فرصتهای بیشتر برای رشد و شکوفایی استعدادهای کودکان و نوجوانان شهرستان خرمآباد را فراهم کند.
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