به گزارش خبرنگار مهر، در راستای ارتقای سطح آمادگی تولیدکنندگان در برابر بحران‌های احتمالی و با هدف تقویت امنیت غذایی، نشست تخصصی با محوریت پدافند غیرعامل، پدافند زیستی و مدیریت خطر در حوزه‌های آبخیز، روز دوشنبه با حضور مسئول آموزش و ترویج اداره کل شیلات استان لرستان، مدرس پدافند غیرعامل از فرمانداری و شبکه بهداشت و درمان، رئیس و کارشناسان اداره شیلات و جمعی از آبزی‌پروران شهرستان الیگودرز برگزار شد.

در این نشست، ظرفیت‌های تولیدی شهرستان در حوزه آبزی‌پروری مورد بررسی قرار گرفت و مهم‌ترین مخاطرات زیستی، زیست‌محیطی و اقلیمی که می‌توانند روند تولید و بهره‌وری واحدهای آبزی‌پروری را تحت تأثیر قرار دهند، مورد بحث و تبادل نظر قرار گرفت.

ضرورت شناسایی نقاط آسیب‌پذیر و کاهش خسارات

مدرس پدافند غیرعامل، در بخش تخصصی این نشست با تشریح مفاهیم و اصول پدافند غیرعامل، بر ضرورت شناسایی نقاط آسیب‌پذیر واحدهای تولیدی و تقویت زیرساخت‌های موجود تأکید کرد.

منصوری با اشاره به اهمیت پیشگیری و آمادگی پیش از وقوع بحران، اظهار داشت: شناسایی تهدیدات احتمالی، ارزیابی میزان آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی و پیش‌بینی راهکارهای مقابله با بحران می‌تواند نقش مؤثری در کاهش خسارات و استمرار فعالیت واحدهای آبزی‌پروری داشته باشد.

امنیت غذایی؛ بخشی از امنیت ملی

مسئول آموزش و ترویج شیلات لرستان، نیز با اشاره به چالش‌های پیش‌روی تولید در شرایط کنونی، امنیت غذایی را یکی از ارکان مهم استقلال و اقتدار کشور عنوان کرد و گفت: حفظ و تقویت زنجیره تولید محصولات غذایی، از جمله تولیدات شیلاتی، ضرورتی راهبردی است و باید با نگاه پیشگیرانه و برنامه‌ریزی دقیق دنبال شود.

ساکی افزود: افزایش تاب‌آوری تولیدکنندگان در برابر تهدیدات و مخاطرات احتمالی، نیازمند آموزش مستمر، ارتقای دانش تخصصی و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مرتبط است.

هشدار نسبت به تغییرات اقلیمی و پدیده النینو

در ادامه این نشست، موضوع تغییرات اقلیمی و آثار احتمالی آن بر صنعت آبزی‌پروری نیز مورد بررسی قرار گرفت و هشدار تخصصی در خصوص احتمال وقوع پدیده «ال‌نینو» در بازه زمانی ۱۰ مهر تا ۱۰ آبان سال جاری مطرح شد.

مسئول آموزش و ترویج استان از آبزی‌پروران خواست با توجه به احتمال بروز تغییرات اقلیمی، نسبت به پیش‌بینی شرایط، بررسی آسیب‌پذیری واحدهای تولیدی و تدوین برنامه‌های عملیاتی برای مواجهه با شرایط احتمالی اقدام کنند.

بر اساس مباحث مطرح‌شده در این نشست، افزایش آمادگی تولیدکنندگان، توجه به هشدارهای اقلیمی، تقویت زیرساخت‌های تولید، رعایت اصول پدافند زیستی و استمرار آموزش‌های تخصصی می‌تواند نقش مهمی در کاهش آسیب‌پذیری واحدهای آبزی‌پروری و تداوم تولید در شرایط بحرانی ایفا کند.

این نشست با هدف ارتقای سطح آگاهی و آمادگی آبزی‌پروران و ایجاد هماهنگی بیشتر میان دستگاه‌های تخصصی و تولیدکنندگان برگزار شد و بر استمرار آموزش و برنامه‌ریزی پیشگیرانه در حوزه شیلات شهرستان الیگودرز تأکید شد.