به گزارش خبرنگار مهر، مستند نمایش «سید خراسانی» به نویسندگی و کارگردانی پژمان شاهوردی و تهیهکنندگی امیرحسین شفیعی، با اجرای گروه تئاتر «شهر آشوب» بروجرد، از ۱۷ تا ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ در ورودی بابالرضای حرم مطهر امام رضا(ع) میزبان زائران این بارگاه ملکوتی خواهد بود.
این اثر نمایشی با بهرهگیری از ظرفیتهای تئاتر و مستند نمایش، روایتی با محوریت ارادت به امام رضا(ع) را در فضای پیرامونی حرم مطهر رضوی برای زائران و علاقهمندان به هنرهای نمایشی به اجرا درمیآورد.
اجرای هفتشبه در ایام شهادت امام رضا(ع)
اجرای «سید خراسانی» به مدت هفت شب و همزمان با ایام شهادت حضرت امام رضا(ع) برنامهریزی شده است و گروه تئاتر «شهر آشوب» بروجرد در این مدت در ورودی بابالرضای حرم مطهر رضوی به اجرای این اثر میپردازد.
انتخاب فضای ورودی حرم مطهر برای اجرای این اثر، امکان ارتباط مستقیم با زائران و مخاطبان گسترده را فراهم کرده و تئاتر را از فضای معمول سالنهای نمایشی خارج و به میان مردم و زائران برده است.
عوامل اجرایی نمایش
نویسندگی و کارگردانی این اثر را پژمان شاهوردی و تهیهکنندگی آن را امیرحسین شفیعی بر عهده دارند.
سایر عوامل این نمایش عبارتاند از:
دستیار کارگردان: مسعود کردی
مشاور: آریانا گودرزی
طراح گریم: مهدی بوریایی
طراحی و دوخت لباس: فریده میرزایی
طراح صدا و جلوههای تصویری: محمد کاوند
طراح نور: حسین صلحی
روابط عمومی: محمدحسین کردی
بازیگران «سید خراسانی»
مسعود کردی، علی دهریزی، میثم کردی، امیر عرشیا بهاری، احمدرضا مرادی، امیر طاها کاکاوند، حسین آنیزاده، امیرمحمد آموزگار، محراب ساکی، سینا زرینبخش، ماهان گودرزی، امیرحسین پاکباز، ایمان سیاح، محمد گودرزی و آرام بوریایی، بازیگران این اثر نمایشی هستند.
مستند نمایش «سید خراسانی» تا ۲۳ مردادماه ۱۴۰۵ و به مدت هفت شب، همزمان با ایام شهادت امام رضا(ع)، در ورودی بابالرضای حرم مطهر رضوی اجرا میشود و پذیرای زائران و علاقهمندان خواهد بود.
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