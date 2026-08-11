۶ مصدوم در سانحه رانندگی محور تنگراه گالیکش

به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی سلیمی صبح سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران از برخورد دو دستگاه خودروی پراید در محور تنگراه ـ گالیکش، خبر داد و اظهار کرد: این حادثه شش مصدوم بر جای گذاشت و دو نفر از مصدومان برای ادامه روند درمان به بیمارستان رسول اکرم(ص) کلاله منتقل شدند.

وی با اشاره به جزئیات این سانحه اظهار کرد: پس از گزارش این حادثه بلافاصله نیروهای امدادی برای رسیدگی به وضعیت حادثه‌دیدگان به محل اعزام شدند.

وی افزود: یک تیم عملیاتی از پایگاه امداد و نجات دوراهی با یک دستگاه آمبولانس در محل حادثه حضور یافت و پس از ارزیابی شرایط، اقدامات اولیه امدادی را برای مصدومان انجام داد.

مدیرعامل جمعیت هلال‌احمر گلستان گفت: در جریان این عملیات، ۲ نفر از مصدومان با آمبولانس هلال‌احمر و چهار مصدوم دیگر نیز توسط نیروهای اورژانس به مراکز درمانی انتقال یافتند.

سلیمی ادامه داد: در میان مصدومان منتقل‌شده توسط هلال‌احمر، یک کودک پنج‌ساله از ناحیه مچ پای راست دچار آسیب شده بود و یک زن ۳۴ ساله نیز از ناحیه سر آسیب دیده بود که هر دو برای دریافت خدمات درمانی به بیمارستان رسول اکرم(ص) کلاله انتقال داده شدند.

وی با تأکید بر آماده‌باش نیروهای امدادی هلال‌احمر در محورهای مواصلاتی استان، از مردم خواست در صورت مشاهده یا وقوع حوادث، برای درخواست کمک و اعزام تیم‌های امدادی با شماره ۱۱۲ تماس بگیرند.