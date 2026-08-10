رهاسازی ۱۰ قطعه کبک وحشی در طبیعت لرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، کامران فرمان پور در سخنانی، اظهار داشت: ۱۰ قطعه کبک وحشی که پیش‌تر توسط یگان حفاظت محیط‌زیست لرستان از یک متخلف زیست‌محیطی (زنده‌گیری پرندگان وحشی) کشف و ضبط شده بودند، پس از طی مراحل درمانی و اطمینان از سلامت و کسب آمادگی لازم برای ادامه حیات، در منطقه حفاظت شده سفیدکوه خرم‌آباد توسط کارشناسان حیات‌وحش این اداره کل و تعدادی از محیط‌بانان این منطقه رهاسازی شدند.

وی با اشاره به اهمیت حفاظت از حیات‌وحش، افزود: بازگرداندن گونه‌های وحشی به زیستگاه‌های طبیعی، نقش مهمی در حفظ تنوع زیستی و پایداری اکوسیستم‌های منطقه دارد و برخورد با تخلفات حوزه شکار و صید و زنده‌گیری گونه‌های جانوری با جدیت دنبال می‌شود.

مدیرکل حفاظت از محیط‌زیست لرستان، بیان داشت: کبک از جمله مهم‌ترین پرنده در زیستگاه‌های استان هستند که از جمعیت نسبتاً خوبی نیز برخوردار هستند؛ ولی شکار و خارج‌کردن آنها از طبیعت و گاهاً نگهداری گونه‌های وحشی در منزل باعث خروج آنها از چرخه طبیعت و کاهش جمعیت آنها در زیستگاه طبیعی خود خواهد شد چرا که بسیاری از این پرندگان پس از مدتی نگهداری در اسارت طبع وحشی خود را ازدست‌داده و تبدیل به پرندگان خانگی می‌شوند که دیگر قادر به بقا و تولیدمثل در طبیعت نخواهند بود.

فرمان پور، گفت: عرضه، نگهداری و خریدوفروش پرندگان وحشی بدون اخذ مجوز از سازمان حفاظت محیط‌زیست بر اساس قانون شکار و صید جرم محسوب می‌شود و از دوستداران محیط‌زیست درخواست داریم در صورت مشاهده موارد مشابه، موضوع را به نزدیک‌ترین اداره حفاظت محیط‌زیست اطلاع و یا با سامانه تلفنی شبانه‌روزی ۱۵۴۰ تماس حاصل کنند.