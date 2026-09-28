به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس مصوبه سیصد و چهل و یکمین جلسه شورای عالی کار، قرار است در نیمه نخست امسال دستمزد جامعه کارگری با توجه به نرخ تورم مورد بازنگری قرار گیرد. از این‌رو «بن کارگری» بدون افزایش در دستمزد ۱۴۰۵، ۲.۲ میلیون تومان باقی ماند. در این جلسه مقرر شد بر اساس نرخ تورم کالاهای اساسی و مواد غذایی در ماه‌های ابتدای سال، مبلغ دستمزد در شهریور ماه تغییر کند.

در همین راستا اسعد صالحی، عضو شورای عالی کار در گفتگو با خبرنگار مهر از نهایی شدن دستمزد در جلسه آتی شورای عالی کار خبر داد و عنوان کرد: هفته آینده شورای عالی کار تشکیل جلسه داده و بر اساس بند ۱۰ مصوبه مزد ۱۴۰۵ دستمزد جامعه کارگری مطابق نرخ تورم فعلی کشور مورد بازنگری قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: جلسه شورا هفته آینده برگزار و تغییراتی در میزان دستمزد اعمال خواهد شد.

این عضو شورای عالی کار در ادامه سخنان خود با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار افزود: در این قانون سخنی از افزایش دستمزد به طور سالانه نیامده است و این تابو که بر اساس عرف شکل گرفته باید شکسته شود.

این نماینده جامعه کارگری در شورای عالی کار در پایان گفت: اولویت و فصل‌الخطاب نمایندگان جامعه کارگری اجرای ماده ۴۱ قانون کار است که تاکید دارد دستمزد باید با توجه به «نرخ تورم» و به اندازه‌ای باشد که «متوسط زندگی یک خانواده» را تامین کند.