موریس پرواز اسرائیل را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، رسانه های صهیونیستی گزارش دادند که پروازی که قرار بود از اراضی اشغالی به سمت کشور موریس انجام شود به دلیل مخالفت مقامات آن با صدور مجوز لغو شد.

بر اساس این گزارش، قرار بود شرکت Air Seychelles این پرواز را از فرودگاه بن گوریون انجام دهد که به دلیل شکست در تلاش های صورت گرفته برای دریافت موافقت نهایی از سوی مقامات موریس لغو شد.

همچنین گزارش شده که موافقت های لازم برای اجرای این پرواز از چند ماه قبل گرفته شده بود اما ابلاغ شد که به دلایل سیاسی و دیپلماتیک این پرواز اجازه فرود ندارد.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی گزارش داد که ممکن است این تصمیم با ترک سالن مجمع عمومی سازمان ملل توسط هیئت موریس حین سخنرانی نتانیاهو مرتبط باشد.