تردد ۵۱ هزار کشنده بالای ۲۵ سال در کشور+ جزئیات

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی آمار کشندههای بالای ۲۰ تن دارای کارت سوخت فعال نشان میدهد از مجموع ۱۱۳ هزار و ۹۳۳ دستگاه، تعداد ۵۱ هزار و ۷۶۹ دستگاه بیش از ۲۵ سال عمر دارند که معادل ۴۵.۴ درصد کل ناوگان است.
در میان این ناوگان، ۱۴ هزار و ۴۴۴ دستگاه بیش از ۵۰ سال سن دارند که سهم آنها از کل کشندههای بالای ۲۰ تن به ۱۲.۷ درصد میرسد.
بر اساس جزئیات سنی، ۲ هزار و ۲۵۰ دستگاه دارای عمر ۵۰ و ۵۱ سال هستند که ۲ درصد کل ناوگان را تشکیل میدهند. همچنین ۷ هزار و ۶۹۷ دستگاه در گروه سنی ۵۲ و ۵۳ سال قرار دارند که سهمی معادل ۶.۸ درصد دارند.
تعداد کشندههای ۵۴ و ۵۵ ساله نیز یک هزار و ۶۲۵ دستگاه اعلام شده که ۱.۴ درصد از کل ناوگان را شامل میشود. همچنین ۲ هزار و ۸۷۲ دستگاه بیش از ۵۵ سال عمر دارند که سهم آنها از کل کشندههای بالای ۲۰ تن ۲.۵ درصد است.
بنابراین آمارها نشان میدهد نزدیک به نیمی از کشندههای بالای ۲۰ تن دارای کارت سوخت فعال، بیش از ۲۵ سال عمر دارند و بیش از ۱۲ درصد این ناوگان نیز در گروه سنی بالای ۵۰ سال قرار گرفتهاند.
مسیر نوسازی
در این بین اجرای طرح اسقاط در برابر واردات میتواند یکی از مسیرهای عملیاتی برای خروج کشندههای بسیار قدیمی از ناوگان و جایگزینی آنها با وسایل نقلیه کمسنتر باشد. این موضوع از آن جهت اهمیت دارد که فرسودگی ناوگان سنگین علاوه بر افزایش هزینههای تعمیر و نگهداری، با مصرف بالاتر سوخت و افزایش آلایندگی نیز همراه است.
محمدصادق حاتمی رئیس ستاد نوسازی ناوگان حمل و نقل در این خصوص گفت که بر اساس سازوکار پیشبینیشده، مالکان کشندههای بالای ۲۵ سال در صورت احراز شرایط قانونی میتوانند از ظرفیت ایجادشده برای اسقاط استفاده کرده و در مقابل، فرآیند دریافت مجوز واردات یک کشنده با سن کمتر از ۱۰ سال را دنبال کنند.
به گفته او، متقاضیان پیش از ثبت درخواست باید از آماده بودن مدارک و احراز شرایط قانونی خود مطابق آییننامهها و دستورالعملهای ابلاغی اطمینان حاصل کنند. ثبت درخواست نیز از طریق سامانه ستاد نوسازی ناوگان حملونقل و اسقاط خودروهای فرسوده انجام میشود.
فرایند ثبت نام نیز از روز ۳۱ شهریور در درگاه اینترنتی ستاد نوسازی ناوگان حملونقل و اسقاط خودروهای فرسوده آغاز شده است.
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