اجرای خدمات عمرانی و محرومیت زدایی به ارزش ۱۸۲ میلیارد تومان در گیلان

سردار حمید دامغانی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گرامیداشت هفته دفاع مقدس و شهدای والامقام، با بیان اینکه در هفته دفاع مقدس برنامه ها با شعار «لبیک یا خامنه ای» برنامه ریزی برای اجرا شده است، اظهار کرد: به لطف خداوند و در راستای خدمت‌رسانی به مردم، به یاد قائد شهید و همه شهدای انقلاب اسلامی در این هفته پروژه‌های مورد نیاز مردم در حوزه‌های اصلاح مسیر جاده، آسفالت راه روستایی و آبرسانی افتتاح و در حال افتتاح است.

فرمانده سپاه قدس گیلان افزود: اجرای این پروژه‌ها با هدف بهبود وضعیت راه‌های ارتباطی، تسهیل تردد مردم، رفع بخشی از محرومیت‌ها و ارتقای زیرساخت‌ های مناطق روستایی برنامه ریزی شده است.

وی با قدردانی از همه کسانی که در اجرای پروژه های خدمت رسانی نقش داشتند،گفت:این طرح‌ها در شمار پروژه‌های جاری و معمول دستگاه‌های مختلف در عرصه سازندگی قرار دارد که با همکاری مجموعه‌های اجرایی و گروه‌های جهادی به مرحله اجرا رسیده است.

سردار دامغانی با اشاره به شرایط کشور در یک سال تا یک سال و نیم گذشته اظهار کرد: با توجه به اینکه کشور درگیر جنگ بود، نکته مهم این است که فعالیت‌های خدمت‌رسانی و عمرانی در بخش دولتی و همچنین فعالیت‌های مرتبط با بسیج سازندگی متوقف نشد و روند اجرای طرح‌ها و رسیدگی به نیازهای مردم با جدیت ادامه پیدا کرد.

آسفالت ۸۵ هزار مترمربع راه روستایی در سطح گیلان

وی با بیان اینکه آسفالت راه روستایی در بهبود مسیرهای ارتباطی و ارتقای دسترسی روستاییان به خدمات و امکانات نقش مهمی دارد ،افزود: به همت عزیزان در بسیج سازندگی و دستگاه‌های اجرایی، ۸۵ هزار مترمربع آسفالت روستایی در سطح استان اجرا شده است.

فرمانده سپاه قدس گیلان با اشاره به اینکه پروژه های خدمت رسانی در حوزه های مختلف در حال بهره برداری است ،افزود: ۱۵ واحد مسکونی ویژه افراد کم برخوردار آماده افتتاح است که در این هفته به بهره‌برداری می‌رسد.

وی از افتتاح هفت پروژه آبرسانی نیز در همین ایام گفت و ادامه داد: بیش از ۲۳ هزار بسته لوازم التحریر توسط گروه‌های جهادی تهیه و میان دانش‌آموزان کم‌بضاعت توزیع شده و می شود تا بخشی از نیازهای آنان در آغاز سال تحصیلی تأمین شود.

سردار دامغانی با اشاره به ارزش اعتباری این خدمات گفت: ارزش مجموع خدمات عمرانی، محرومیت زدایی و حمایتی ارائه‌شده به ۱۸۲ میلیارد تومان می‌رسد و این خدمت‌رسانی ها در ایامی که کشور درگیر جنگ بود، متوقف نشد.

وی از ضرورت همراهی و هم افزایی دستگاه‌های خدمت‌رسان در پیشبرد امور مردم و تسهیل روند خدمت‌رسانی گفت در اظهار کرد:هرجا میان ارکان شهرستان، از جمله نماینده، امام جمعه، فرمانده، مسئولان شهرستان، دستگاه‌های اجرایی و مجموعه بسیج سازندگی هماهنگی و همکاری بیشتری وجود داشته است، زمینه برای اجرای سریع‌تر و مؤثرتر پروژه‌ها فراهم شده و اتفاق‌های بسیار خوبی در مسیر خدمت به مردم رقم می خورد