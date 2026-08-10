به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا صدفی بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال افزایش شمار تصادفهای منجر به فوت طی دو هفته اخیر، پلیس راهور استان قم اجرای طرحی ویژه برای مقابله با تخلفهای حادثهساز را در دستور کار قرار داده است و این طرح به صورت شبانه در معابر پرخطر و با جدیت دنبال میشود.
وی افزود: هدف از اجرای این طرح، برخورد قاطع با رفتارهای پرخطر رانندگی و پیشگیری از وقوع حوادثی است که میتواند جان رانندگان، سرنشینان و دیگر کاربران معابر شهری را به خطر بیندازد.
صدفی ادامه داد: مرحله نخست این طرح شب گذشته در تعدادی از بلوارهای پرحادثه شهر قم از جمله بلوارهای شهید کبیری، آیتالله بروجردی، غدیر و سردار سلیمانی به اجرا درآمد و مأموران پلیس راهور با تمرکز بر تخلفهای حادثهساز، نسبت به شناسایی و توقیف خودروهای متخلف اقدام کردند.
وی بیان کرد: در جریان اجرای این عملیات، ۳۰ دستگاه خودرو که مرتکب تخلفهای حادثهساز شده بودند، توقیف و برای سیر مراحل قانونی به پارکینگ منتقل شدند و بخش قابل توجهی از رانندگان این خودروها را افراد کمسنوسال یا رانندگانی تشکیل میدادند که فاقد گواهینامه معتبر بودند.
پلیس با تخلفهای خطرآفرین برخورد میکند
رئیس پلیس راهور استان قم گفت: حضور رانندگان کمسنوسال در میان متخلفان شناساییشده و همچنین تردد برخی افراد فاقد گواهینامه معتبر، ضرورت توجه جدیتر به نحوه استفاده از خودرو و رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی را نشان میدهد.
وی افزود: تخلفهایی که زمینهساز بروز سوانح رانندگی هستند، از اولویتهای اصلی پلیس راهور در اجرای این طرح به شمار میروند و مأموران با مواردی که امنیت تردد در معابر شهری را تهدید کند، برخورد قانونی خواهند داشت.
صدفی تصریح کرد: افزایش تصادفهای منجر به فوت در دو هفته گذشته، ضرورت تشدید اقدامات کنترلی و نظارتی در نقاط پرحادثه شهر را بیشتر کرده است و به همین دلیل برخورد با تخلفهای حادثهساز به شکل هدفمند و در ساعات شب نیز دنبال میشود.
وی تاکید کرد: تأمین امنیت جانی شهروندان، خط قرمز پلیس راهور است و در برابر رفتارهای مخاطرهآمیزی که سلامت و آرامش ترافیکی شهروندان را تهدید کند، اغماضی وجود نخواهد داشت.
خانوادهها بر تردد فرزندان نظارت کنند
رئیس پلیس راهور استان قم از خانوادهها نیز خواست نسبت به نحوه تردد فرزندان خود توجه و نظارت بیشتری داشته باشند و افزود: خانوادهها میتوانند با کنترل رفتوآمد فرزندان و جلوگیری از رانندگی افراد فاقد شرایط قانونی، نقش مهمی در پیشگیری از حوادث رانندگی ایفا کنند.
وی خاطرنشان کرد: رعایت قوانین و مقررات رانندگی تنها یک الزام قانونی نیست بلکه اقدامی ضروری برای صیانت از جان شهروندان و جلوگیری از شکلگیری حوادث جبرانناپذیر در معابر شهری است.
صدفی ادامه داد: طرح برخورد با تخلفهای حادثهساز در معابر پرحادثه قم با جدیت دنبال خواهد شد و پلیس راهور تلاش میکند با شناسایی رفتارهای پرخطر و برخورد با متخلفان، زمینه تردد ایمنتر شهروندان را فراهم کند.
قم- رئیس پلیس راهور استان قم از اجرای طرح ضربتی برخورد با تخلفهای حادثهساز در معابر پرحادثه شهر خبر داد و گفت: در این عملیات شبانه، ۳۰ دستگاه خودرو به پارکینگ منتقل شدند.
به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ غلامرضا صدفی بعدازظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهار کرد: به دنبال افزایش شمار تصادفهای منجر به فوت طی دو هفته اخیر، پلیس راهور استان قم اجرای طرحی ویژه برای مقابله با تخلفهای حادثهساز را در دستور کار قرار داده است و این طرح به صورت شبانه در معابر پرخطر و با جدیت دنبال میشود.
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