حجت الاسلام نقوی: دشمن با ایجاد ترس و تردید روحیه ملت را هدف گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی نقوی شامگاه سه شنبه در تجمعات شبانه مردم لنگرود، با اشاره به روایتی از جناب ابوذر از پیامبر اکرم(ص)، اظهار کرد: ابوذر نقل می‌کند که روزی در مسجد، در حالی که پیامبر(ص) تنها بودند، خدمت ایشان رسیدم و از فرصت استفاده کردم و درباره معارف و حکمت‌های موجود در صحف حضرت ابراهیم(ع) سؤال کردم.

وی افزود: پیامبر اکرم(ص) در پاسخ، بخشی از حکمت‌های صحف ابراهیم(ع) را بیان کرده و فرمودند انسان عاقل باید سه ویژگی داشته باشد؛ نخست اینکه؛ انسان عاقل باید زمانه خود را بشناسد.

امام جمعه لنگرود ادامه داد: انسان باید بداند در چه شرایطی زندگی می‌کند، چه فرصت‌ها و تهدیدهایی پیش روی اوست، چه عواملی به نفع یا ضرر اوست و چه کسانی دلسوز و چه کسانی دشمن او هستند.

حجت الاسلام نقوی با تشبیه صحنه زندگی به میدان جنگ، تصریح کرد: در میدان جنگ، یک رزمنده هرچقدر تجهیزات، تسلیحات و آموزش‌های لازم را در اختیار داشته باشد، اگر نداند در چه موقعیتی قرار دارد و نیروهای خودی و دشمن را تشخیص ندهد، نه‌تنها نمی‌تواند از امکانات خود به‌درستی استفاده کند، بلکه ممکن است همان تجهیزات را علیه نیروهای خودی به کار بگیرد.

وی بیان کرد: انسان نیز در صحنه زندگی باید ابتدا موقعیت خود را بشناسد و بداند در چه شرایطی قرار دارد؛ باید فرصت‌ها، تهدیدها، منافع و آسیب‌ها را بشناسیم و بدانیم چه کسی دلسوز ماست و چه کسی در مقابل ما قرار دارد.

امام جمعه لنگرود با اشاره به دومین ویژگی انسان عاقل در این روایت گفت: پیامبر(ص) پس از شناخت زمانه، بر شناخت وظیفه تأکید می‌کنند؛ انسان باید جایگاه و مسئولیت خود را بشناسد و با تمام وجود برای انجام وظیفه‌ای که بر عهده اوست، وارد میدان شود.

حجت الاسلام نقوی سومین ویژگی را مراقبت از زبان عنوان کرد و افزود: انسان عاقل پس از شناخت زمانه و وظیفه خود باید «حافظاً للسانه» باشد؛ یعنی از زبان و گفتار خود به‌شدت مراقبت کند.

وی ادامه داد: این به معنای سخن نگفتن نیست، بلکه انسان باید مراقب باشد چه سخنی بر زبان می‌آورد و آیا این سخن به نفع جبهه حق است یا دشمن می‌تواند از آن علیه جامعه و مردم استفاده کند.

شرایط امروز؛ شبیه جنگ احزاب است

امام جمعه لنگرود با بیان اینکه شناخت شرایط زمانه در وضعیت امروز اهمیت ویژه‌ای دارد، اظهار کرد: یکی از پرسش‌های مهم این است که شرایط امروز ما به کدام مقطع از صدر اسلام شباهت بیشتری دارد؛ برخی ممکن است شرایط امروز را با دوران امام حسین(ع) یا امام حسن مجتبی(ع) مقایسه کنند، اما به تعبیر رهبر شهید، نزدیک‌ترین مقطع تاریخی به شرایط امروز، دوران جنگ احزاب است.

حجت الاسلام نقوی افزود: در سال پنجم هجرت، دشمنان مختلف با یکدیگر متحد شدند تا مدینه را محاصره کنند، حکومت اسلامی را از بین ببرند و کار اسلام و مسلمانان را یکسره کنند. مشرکان، یهودیان و برخی جریان‌های داخلی که در مدینه حضور داشتند، در برابر امت اسلامی صف‌آرایی کردند.

وی با اشاره به شرایط دشوار جنگ احزاب، تصریح کرد: این جنگ تنها یک جنگ نظامی نبود، بلکه همزمان جنگ تبلیغاتی و روانی نیز جریان داشت. دشمن تلاش می‌کرد با ایجاد ترس و تردید در میان مسلمانان، روحیه آنان را تضعیف کند.

امام جمعه لنگرود با استناد به آیات سوره احزاب گفت: قرآن کریم درباره شرایط آن دوران می‌فرماید؛ مؤمنان در آن صحنه مورد آزمایش قرار گرفتند و به‌شدت دچار تزلزل شدند. این نشان می‌دهد شرایط جنگ احزاب بسیار سخت، پیچیده و سنگین بوده است.

وی با اشاره به جنگ روانی دشمن در آن دوران افزود: در جنگ احزاب نیز افرادی در میان مسلمانان تلاش می‌کردند روحیه مردم را تضعیف کنند و می‌گفتند همه گروه‌ها علیه شما متحد شده‌اند و نباید در برابر دشمن ایستاد.

امام جمعه لنگرود ادامه داد: امروز نیز گاهی ادبیاتی مشابه شنیده می‌شود؛ اینکه نباید با دشمن درگیر شد، نباید دشمن جدید ایجاد کرد، نباید دنیا را علیه خود کرد و نباید در برابر قدرت‌های بزرگ ایستاد. این همان ادبیاتی است که در شرایط جنگ احزاب نیز برای ایجاد ترس و تردید در میان مردم به کار گرفته می‌شد.

مقاومت در سخت‌ترین شرایط؛ شیوه پیامبر اسلام (ص) و امت ایشان است

امام جمعه لنگرود با اشاره به سختی‌های زندگی پیامبر(ص) در دوران جنگ احزاب خاطرنشان کرد: دینی که امروز به دست ما رسیده، حاصل مجاهدت‌ها و فداکاری‌های فراوان پیامبر اکرم(ص)، اهل‌بیت(ع)، ائمه اطهار(ع) و عالمان و مجاهدان در طول تاریخ است.

وی افزود: حضرت زهرا(س) در شرایط جنگ احزاب لقمه‌ای نان برای پیامبر اکرم(ص) آوردند. پیامبر(ص) خطاب به حضرت زهرا(س) فرمودند که این نخستین غذایی است که پس از سه روز وارد دهان پدرت می‌شود.

نقوی با تأکید بر اینکه این شرایط باید برای مسلمانان امروز الگو باشد، اظهار کرد: ما امت پیامبر(ص) هستیم و قرآن کریم می‌فرماید «لَقَدْ کَانَ لَکُمْ فِی رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ». این آیه در سوره احزاب آمده و پیامبر(ص) را به عنوان الگوی مؤمنان معرفی می‌کند.

وی ادامه داد: پیامبری که برای گسترش حق و عدالت و مبارزه با ظلم و استکبار ایستاد، در سخت‌ترین شرایط مقاومت کرد و حتی در شرایطی که سه روز غذا نخورده بود، برای دفاع از دین و جامعه اسلامی در میدان حضور داشت.

حجت الاسلام نقوی با اشاره به حفر خندق در جنگ احزاب، در پایان گفت: در آن شرایط سخت، پیامبر(ص) در کنار مسلمانان در حفر خندق حضور داشتند و به پیشنهاد سلمان فارسی(رضوان‌الله‌علیه) از یک تاکتیک نظامی ایرانی برای مقابله با دشمن استفاده شد. این مسئله نشان می‌دهد شناخت زمانه، استفاده از ظرفیت‌ها و به‌کارگیری تدبیر در کنار ایمان و مقاومت، از ویژگی‌های مهم جامعه اسلامی در مواجهه با تهدیدهاست.