به گزارش خبرنگار مهر، جعفر گودرزی صبح دوشنبه در جلسه کارگروه آتشنشانی و خدمات ایمنی کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به شرایط سخت کاری آتشنشانان اظهار کرد: وقتی شرایط کارگری و کارمندی را در کنار یکدیگر قرار میدهیم، باید ببینیم نیروهای آتشنشانی با چه میزان حقوق و چه حجم از مسئولیت و سختی کار مواجه هستند.
وی افزود: امروز یک همکار جوان داریم که سال اول خدمت خود را سپری میکند و حقوق و حکم او حدود ۱۸ میلیون تومان است؛ با این میزان درآمد، یک جوان چگونه میتواند هزینههای زندگی خود را تأمین کند؟
آتشنشان شهرداری یاسوج با تأکید بر اینکه فداکاری آتشنشانان نباید جایگزین تأمین امکانات شود، تصریح کرد: نباید کمبود امکانات را با قهرمانی و فداکاری آتشنشانان اشتباه بگیریم. آتشنشانان در شرایط سخت پای کار میایستند، اما این موضوع نباید باعث شود کمبودهای موجود نادیده گرفته شود.
گودرزی ادامه داد: قبل از حضور در این جلسه نیز با یکی از دوستان درباره همین مسائل صحبت داشتم و معتقدم باید از کسانی که برای رفع مشکلات آتشنشانی کمک میکنند تشکر کرد، اما در عین حال نباید کمبود امکانات و مشکلات موجود را نادیده گرفت.
وی با اشاره به ضرورت توجه به رفاه نیروهای آتشنشانی گفت: در کنار تأمین تجهیزات، باید برای رفاه آتشنشانان نیز برنامه داشته باشیم و ببینیم چه خدماتی برای این نیروها فراهم شده است.
آتشنشان شهرداری یاسوج با بیان اینکه آموزش یکی از نیازهای جدی این نیروهاست، افزود: باید مشخص شود برای آموزش آتشنشانان چه اقداماتی انجام شده و آیا نیروها به شکل مستمر امکان ارتقای مهارتهای خود را دارند یا خیر.
گودرزی همچنین بر ضرورت فراهم کردن امکانات ورزشی در ایستگاههای آتشنشانی تأکید کرد و گفت: آتشنشانان به آمادگی جسمانی نیاز دارند و باید امکانات ورزشی مناسبی در ایستگاهها برای آنها فراهم شود.
وی در پایان تأکید کرد: حمایت از آتشنشانان تنها به تأمین تجهیزات عملیاتی محدود نمیشود و مسائل معیشتی، رفاهی، آموزشی و ورزشی این نیروها نیز باید همزمان مورد توجه قرار گیرد.
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