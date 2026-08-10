محتشم کاشانی حماسه کربلا را از تاریخ به متن زندگی مردم آورد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالینژاد شامگاه دوشنبه در آیین اختتامیه نخستین همایش ملی میراث محتشم کاشانی اظهار کرد: محتشم از جریانسازان بزرگ ادبیات آیینی است و آثار او، بهویژه ترکیببند دوازدهبندی، یک شاهکار بینظیر و تکرارنشدنی در ادبیات فارسی به شمار میرود.
وی ابراز کرد: در دوره تثبیت تشیع، محتشم با زبان هنر توانست عاشورا را به گفتمانی زنده و الهامبخش تبدیل کند و مفاهیم ارزشمندی همچون ظلمستیزی، آزادگی و شهادت را در شعر خود به جامعه منتقل کند.
استاندار اصفهان با اشاره به تأثیرگذاری شعر محتشم در میان اقشار مختلف جامعه تصریح کرد: ارزش کار محتشم را نباید دستکم گرفت؛ چراکه شعر او از کوچه و بازار تا محافل فرهنگی و مذهبی نفوذ پیدا کرد و توانست اقشار مختلف مردم را تحت تأثیر قرار دهد.
وی با بیان اینکه آثار محتشم صرفاً متعلق به یک دوره تاریخی نیست، گفت: محتشم تنها متعلق به یک دولت یا یک دوره نیست، بلکه بخشی از حافظه تاریخی یک کشور و سرمایهای برای هنر تشیع و فرهنگ اسلامی است.
جمالی نژاد خاطرنشان کرد: یکی از درسهای مهم میراث محتشم این است که یک شعر میتواند قرنها زنده بماند و بارها تکرار شود؛ به شرط آنکه از دل مردم و با زبان مردم برخاسته باشد.
وی همچنین خواستار توجه بیشتر به معرفی آثار محتشم به نسل جوان شد و اظهار کرد: باید آثار محتشم به زبانهای مختلف ترجمه و برای نسل جوان بازمعرفی شود و در حوزه موسیقی و هنر نیز ظرفیتهای آثار او مورد توجه قرار گیرد.
استاندار اصفهان افزود: مداحان و ذاکران اهلبیت(ع) امروز از مهمترین مروجان شعر آیینی هستند و میتوانند در انتقال میراث ادبی محتشم به نسل جدید نقش مؤثری ایفا کنند.
وی با تأکید بر ضرورت انتقال میراث معنوی به آیندگان گفت: کار ما فقط حفظ نام محتشم نیست؛ وظیفه ما حفظ اندیشه، هنر و میراث معنوی او و انتقال آن به نسلهای آینده است. نسل جوان، آیندهسازان کشور هستند و معرفی این میراث به آنان اهمیت بسیار زیادی دارد.
جمالی نژاد بزرگداشت محتشم را فراتر از پاسداشت یک شخصیت تاریخی دانست و خاطرنشان کرد: بزرگداشت محتشم، بزرگداشت گذشته نیست، بلکه نوعی سرمایهگذاری برای آینده فرهنگی کشور و استان اصفهان است.
وی گفت: باید تلاش کنیم صدای ماندگار عاشورا در زبان فارسی را به نسلهای آینده و سراسر کشور منتقل کنیم و در این مسیر، محتشم میتواند پلی میان تاریخ، امروز و آینده باشد.
استاندار اصفهان در پایان با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و تاریخی کاشان اظهار کرد: کاشان سرمایههای نمادین و ارزشمند فراوانی دارد؛ از علما و شعرا گرفته تا فرهیختگان و هنرمندان که هر یک میتوانند مایه افتخار کاشان، استان اصفهان و ایران باشند.
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