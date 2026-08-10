به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی والی زاده شامگاه دوشنبه در آئین اختتامیه نخستین همایش ملی میراث محتشم کاشان اظهار کرد: برگزاری آیین بزرگداشت مولانا محتشم کاشانی، پاسداشت یکی از ماندگارترین سرمایه‌های فرهنگی، ادبی و مذهبی ایران اسلامی است که پیوند عمیقی با فرهنگ عاشورا و مکتب اهل‌بیت(ع) دارد.

وی با اشاره به جایگاه تاریخی و فرهنگی کاشان ابراز کرد: کاشان شهری است که تاریخ در کوچه‌های آن نفس می‌کشد و قرن‌هاست معماری، فرهنگ، هنر و هویت این شهر با مکتب تشیع و فرهنگ اهل‌بیت(ع) پیوندی عمیق و ناگسستنی دارد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان تصریح کرد: کاشان امروز در میان شهرهای زیارتی و مذهبی ایران اسلامی، بخشی از هویت معنوی و فرهنگی کشور را بر دوش می‌کشد و یکی از ماندگارترین نواهای سوگ حسینی را به تاریخ سپرده است؛ صدای جاودانه مولانا کمال‌الدین علی محتشم کاشانی، شاعری که با واژه‌های آمیخته به اشک و عشق، مرثیه را از صفحه کاغذ به قلب میلیون‌ها عاشق حضرت اباعبدالله الحسین(ع) در سراسر جهان رسانده است.

وی خاطرنشان کرد: آنجا که محتشم کاشانی سرود «باز این چه شورش است که در خلق عالم است»، شعر او به بخشی ماندگار از فرهنگ عاشورایی ایرانیان تبدیل شد و نام محتشم را برای همیشه با واقعه کربلا و سوگ سیدالشهدا(ع) پیوند زد.

والی‌زاده با اشاره به برگزاری آیین بزرگداشت محتشم کاشانی همزمان با فرارسیدن ماه محرم گفت: این مراسم با هدف پاسداشت این میراث ارزشمند فرهنگی و ادبی، با همکاری شهرداری کاشان، سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان، فرمانداری، مجمع ذاکرین اهل‌بیت(ع) و هیئت مبارکه مهدوی آرامگاه محتشم کاشانی برگزار شد.

وی افزود: این همایش ملی با برنامه‌های متنوع فرهنگی و مذهبی از جمله پیام وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، غبارروبی مزار محتشم کاشانی، آیین سنتی چاووش‌خوانی محرم، روضه‌خوانی و اجرای آیین سقاخوانی سنتی توسط گروه‌های مذهبی کاشان برگزار شد.

رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان رونمایی از کتاب‌ها و آثار مرتبط با محتشم کاشانی، رونمایی از فراخوان جایزه ادبی محتشم و اجرای سرود «باز این چه شورش است» توسط گروه ۱۲۰ نفره دانش‌آموزان کاشانی در بناهای تاریخی این شهر را از دیگر بخش‌های این برنامه عنوان کرد.

وی ادامه داد: شعرخوانی شاعران آیینی و مداحی ذاکران اهل‌بیت(ع) از دیگر برنامه‌های این همایش بود و استاد حاج علی انسانی، نویسنده، پژوهشگر و شاعر آیینی اهل‌بیت(ع) نیز در این مراسم به شعرخوانی و سخنرانی پرداخت.

والی زاده با اشاره به برگزاری آیین اختتامیه این همایش در برج آزادی تهران گفت: در ادامه این حرکت فرهنگی و معنوی، آیین اختتامیه همایش ملی محتشم کاشانی با مشارکت و همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان، شهرداری کاشان و همراهی مجموعه فرهنگی برج آزادی تهران برگزار شد.

وی تأکید کرد: مدیریت شهری کاشان در کنار وظایف عمرانی و اجتماعی خود، پاسداشت فرهنگ، هنر، ادبیات و هویت مذهبی این شهر را یک رسالت ماندگار می‌داند؛ چراکه شهرها تنها با خیابان‌ها و ساختمان‌هایشان شناخته نمی‌شوند، بلکه با پیشینه تاریخی، سرمایه‌های فرهنگی و چهره‌های ماندگارشان هویت پیدا می‌کنند.

رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی و ورزشی شهرداری کاشان خاطرنشان کرد: تلاش ما این است که در کنار مسئولان و مجموعه‌های فرهنگی منطقه، سهم خود را در معرفی نام کاشان و پاسداشت فرهنگ و ادبیات کاشانیان ایفا کنیم و این میراث ارزشمند را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

وی در پایان گفت: امشب از کاشان تا تهران، از نام محتشم کاشانی تا برج آزادی، یک صدا شنیده می‌شود؛ صدایی که یادآور فرهنگ عاشورا و هویت تاریخی کاشان است. تا زمانی که محتشم را به یاد داریم، مرثیه ماندگار او نیز عاشورا را به یاد ما خواهد آورد.