رژیم صهیونیستی دیپلمات های هلند را از کرانه باختری اخراج کرد 

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، گیدعون ساعر وزیر خارجه رژیم صهیونیستی به دیپلمات‌های هلندیِ مستقر در رام‌الله و فعال در ارتباط با تشکیلات خودگردان فلسطین ۷ روز مهلت داد تا اسناد دیپلماتیک صادر شده برایشان را بازگردانند. پس از پایان این مهلت، «امتیازها و مصونیت‌های دیپلماتیک اعطاشده به آنان» لغو خواهد شد.

این تصمیم اسرائیل پس از آن اتخاذ شد که دولت هلند واردات و فروش محصولات شهرک‌های صهیونیستی در کرانه باختری، قدس شرقی و جولان را ممنوع کرد. این ممنوعیت از ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶ به اجرا درآمد.

اسرائیل در ماه اوت گذشته نیز دیپلمات‌های هلندی را از مرکز هماهنگی ویژه غزه، تحت رهبری آمریکا و واقع در اراضی اشغالی، بیرون کرد. ساعر این اقدام را در واکنش به آنچه «اقدامات ضد اسرائیلی» خواند و شامل ممنوعیت محصولات شهرک‌های اسرائیلی از سوی هلند می‌شد، انجام داد.

هلند، مانند چند کشور دیگر، دیپلمات‌هایی دارد که در رام‌الله نزد تشکیلات خودگردان فلسطین فعالیت می‌کنند و در قدس شرقی اقامت دارند. با این وجود رژیم صهیونیستی معمولاً اسناد اعتبارنامه و امتیازهای دیپلماتیک محدودی برای آنان صادر می‌کند.

فرانسه و کانادا نیز در ماه جاری میلادی به انگلیس پیوسته و ممنوعیت کالاهای مربوط به شهرک‌های صهیونیستی را اعلام کردند. اسپانیا، ایرلند و چند کشور دیگر نیز پیش‌تر از ممنوعیت واردات این کالاها خبر داده بودند.