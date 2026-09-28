سرهنگ کرمی: ترافیک در آزادراه کرج - تهران سنگین شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ پیمان کرمی، رییس پلیس استان البرز، اظهار کرد: در حال حاضر ترافیک در خط جنوبی آزادراه قزوین - کرج در محدوده ترمینال شهید کلانتری کرج تا پل فردیس سنگین است.
وی افزود: در ادامه مسیر آزادراه کرج - تهران نیز ترافیک از محدوده پل فردیس تا کلاک و در ادامه در محدوده جهاننما سنگین گزارش شده است.
رئیس پلیس راه استان البرز ادامه داد: در خط شمالی آزادراه کرج - قزوین نیز ترافیک در محدوده پل حصارک تا گلدشت در برخی نقاط نیمهسنگین است.
سرهنگ کرمی از رانندگان خواست ضمن رعایت مقررات راهنمایی و رانندگی، با صبر و حوصله در مسیرهای پرترافیک تردد کنند.
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