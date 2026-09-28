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۶ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۰

بازرسی بیش از ۲۱۰۰ باشگاه و مکان ورزشی در همدان

بازرسی بیش از ۲۱۰۰ باشگاه و مکان ورزشی در همدان

همدان-سرپرست هیئت پزشکی ورزشی استان همدان از بازرسی و نظارت بر بیش از ۲۱۰۰ باشگاه خصوصی و مکان ورزشی دولتی در استان در سال ۱۴۰۴ خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، علی پارساجو صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: نظارت بر باشگاه های خصوصی و اماکن ورزشب دولتی با رویکرد سلامت‌محوری و صیانت از حقوق ورزشکاران انجام شد و در جریان آن مجوز فعالیت باشگاه‌ها، نحوه عرضه و مصرف مکمل‌ها و داروهای ورزشی، مسائل بیمه‌ای و رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و سلامت اماکن ورزشی مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: در پی بازرسی‌ها و با همکاری کمیته نظارت و تخلفات اماکن ورزشی برای ۲۵۵ مجموعه اخطاریه صادر و ۲۵ مکان ورزشی پلمب شد.

سرپرست هیئت پزشکی ورزشی استان همدان با تاکید بر نقش آموزش در پیشگیری از آسیب‌های ورزشی گفت: بیش از ۱۰ دوره تخصصی در زمینه‌هایی از جمله آسیب‌شناسی، ماساژ ورزشی، تیپینگ و دستورالعمل‌های نظارت بر باشگاه‌ها برای مدیران و مربیان برگزار شد.

پارساجو همچنین از پیگیری امور درمانی ورزشکاران آسیب‌دیده خبر داد و گفت: جذب اعتبارات و افزایش حمایت‌ها برای درمان مصدومان ورزشی استان نیز در دستور کار قرار دارد.

کد مطلب 6960967

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