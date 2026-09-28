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۶ مهر ۱۴۰۵، ۸:۵۹

تاکید شورای شهر همدان بر افزایش ظرفیت تولید آسفالت

تاکید شورای شهر همدان بر افزایش ظرفیت تولید آسفالت

همدان-رئیس کمیسیون فنی، عمرانی شورای شهر همدان بر لزوم رفع موانع حقوقی و مالی برای تکمیل کارخانه دوم آسفالت و افزایش دوبرابری ظرفیت تولید در راستای پیشبرد پروژه‌های شهری تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی حیدری صبح دوشنبه در بازدید از سازمان عمران و بازآفرینی فضاهای شهری شهرداری همدان این سازمان را بازویی راهبردی برای تحقق خودکفایی شهرداری دانست و اظهار کرد: بهره‌گیری از ظرفیت‌های قانونی و اجرایی این سازمان مسیر پیشبرد پروژه‌های کلان شهری را هموار کرده و بارهای سنگین اجرایی را از دوش مجموعه شهرداری کاسته است.

وی با اشاره به سوابق موفق سازمان عمران در اجرای پروژه‌های بزرگ شهری، افزود: خوشبختانه این سازمان با تکیه بر توان تخصصی خود توانسته است پروژه‌های شاخص را با سرعت و کیفیت مطلوب به سرانجام برساند.

رئیس کمیسیون فنی و عمرانی شورای شهر همدان تولید و پخش آسفالت را یکی از محورهای کلیدی فعالیت این سازمان خواند و تصریح کرد: برخلاف تصورات رایج تمامی فرآیندهای کنترل کیفی و آزمایش‌های فنی که برای پیمانکاران بخش خصوصی اعمال می‌شود با همان حساسیت برای سازمان عمران نیز انجام می‌گیرد و وابستگی این سازمان به شهرداری کوچک‌ترین خللی در استانداردهای اجرایی و کیفیت آسفالت‌ریزی ایجاد نکرده است.

حیدری در خصوص وضعیت تولید آسفالت با بیان اینکه روند کیفیت کار همچنان مطلوب است، گفت: اگرچه در بخش کمیت به دلیل شرایط خاص اقتصادی، نوسانات بازار فرآورده‌های نفتی و برخی محدودیت‌های تامین کالا تغییراتی ایجاد شده اما تلاش مجموعه برای حفظ تراز تولید ادامه دارد.

وی با اشاره به پروژه احداث کارخانه دوم تولید آسفالت همدان، خاطرنشان کرد: بخش عمده‌ای از تجهیزات این کارخانه خریداری شده اما وجود اختلافات در قیمت‌ها و برخی مسائل حقوقی با پیمانکار تامین‌کننده قطعات پروژه را با وقفه مواجه کرده است.

رئیس کمیسیون فنی، عمرانی، حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر همدان تاکید کرد: تعیین تکلیف این پرونده حقوقی و تامین قطعات باقی‌مانده اولویت اصلی ما است چراکه با راه‌اندازی این واحد جدید ظرفیت تولید آسفالت شهرداری همدان تا ۲ برابر افزایش خواهد یافت که تأثیر مستقیمی در کاهش معابر خاکی و بهسازی شهر خواهد داشت.

حیدری در پایان با اشاره به الگوبرداری از تجربیات موفق سایر کلان‌شهرها، خاطرنشان کرد: سازمان عمران می‌تواند در مقیاس‌های کلان به عنوان یک بازوی اجرایی قدرتمند تمامی مناطق شهرداری را در اجرای پروژه‌های عمرانی پشتیبانی کند.

کد مطلب 6960260

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