به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام میرتاج الدینی در مراسم دومین سالگرد شهید سید حسن نصرالله اظهار داشت:برای جهان اسلام و جبهه مقاومت شهادت سید حسن نصرالله خیلی سنگین بود. پس از این مهم داغ های زیادی دیدیم از جمله شهادت رهبر انقلاب. حوادث تلخ یکی پس از دیگری برای جهان اسلام رخ داد.



میرتاج الدینی گفت: دشمن جهان اسلام نقشه ها و توطئه های سنگینی علیه جبهه مقاومت دیده بودند. اینها نقشه آنها بود اما این شهادت‌ها انگیزه مقاومت را در جامعه بیشتر می‌کند.



وی ادامه داد: نظم نوین جهانی در حال شکل گیری است که یکی از نشانه‌های آن افول و انزوای دولت‌های استکباری و انتقال قدرت از غرب به شرق است.

میرتاج الدینی یاداور شد: سید حسن نصرالله چهره محبوب و شخصیت اول جهان عرب و جهان اسلام بود.



وی با اشاره به اظهارات شهید نصرالله در مورد فتنه ۸۸ گفت: شهید نصرالله میگفت زمانی که حوادث و فتنه ۸۸ در ایران پیش آمد رسانه‌های استکباری علیه ایران صحبت میکردند اما من گفتم هیچ نگران نیستم چرا که رهبری و ملت ایران را میشناسم.

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