به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان حفاظت محیط زیست؛ باقر نظامی بلوچی، مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی، در جریان بازدید میدانی از مجموعه حفاظتی توران، وضعیت منابع حیاتی، زیرساخت‌های حفاظتی و سلامت جمعیت‌های حیات وحش در این ذخیره‌گاه زیست‌کره را مورد ارزیابی قرار داد.



همچنین باتوجه به تهدید جدی حضور شترهای سرگردان و تخریب های حاصل از آنها در منطقه، اقدامات صورت گرفته، مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفته و ادامه روند مدیریت و کنترل آنها مورد تاکید و در اولویت قرار گرفت.



این پایش میدانی با هدف بررسی دقیق وضعیت آبشخورهای طبیعی، چشمه‌ها و آبشخورهای شارژی آغاز شد. روند تأمین آب پایدار، نظافت دوره‌ای حوضچه‌ها و همچنین ارزیابی وضعیت پوشش گیاهی و کیفیت مراتع برای تغذیه علفخواران در بخش‌های مختلف پارک ملی، پناهگاه حیات وحش و منطقه حفاظت‌شده توران، در این برنامه بررسی شد تا سازگاریهای مدیریت زیستگاه در شرایط اقلیمی کنونی درنظر گرفته شود.



مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در بررسی وضعیت پایش حیات وحش، عملکرد دوربین‌های تله‌ای نصب‌شده را ارزیابی کرد. داده‌های حاصل از این پایش، ابزار اصلی برای رصد جمعیت گوشتخواران از جمله یوزپلنگ، پلنگ، گرگ و کفتار و همچنین علفخواران منطقه شامل گورخر ایرانی، قوچ و میش، آهو، جبیر و کل و بز است.



با توجه به تراکم پایین جمعیت برخی گونه‌ها مانند جبیر و آهو در بخش‌هایی از منطقه، ضرورت انجام مطالعات امکان‌سنجی انتقال افرادی از زیستگاه‌های دارای سرریز جمعیتی به توران، به عنوان گامی موثر برای احیای جمعیت‌های پویا مورد تاکید قرار گرفت.



مدیر ملی پروژه حفاظت از یوزپلنگ آسیایی در پایان گفت: بازدیدهای دوره ای به عنوان بازوی اجرایی پروژه در حمایت از ادارات کل استانی، نقش مهمی در تسهیل فرآیندهای پایش و رفع معضلات میدانی ایفا می‌کند. استمرار این پایش‌های فنی، ضمن تضمین وضعیت پایدار زیستگاه، راهکاری کلیدی برای نجات‌بخشی به گونه‌های در معرض خطر نظیر یوزپلنگ آسیایی محسوب می‌شود و زمینه را برای مدیریت علمی و دقیق‌تر این سرمایه ملی فراهم می‌کند.