جواد نخعی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارکرد: میانگین بارندگی‌ها در خراسان جنوبی از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون ۱۲۹.۵ میلی متر بوده که در این میان نهبندان با ۱۹۸ میلی متر بیشترین بارندگی ها را داشته است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: طبس نیز با ۷۱.۳ میلی متر کمترین میزان بارندگی ها در خراسان جنوبی را داشته است.

وی با بیان اینکه میانگین بارندگی در مدت مشابه سال قبل ۷۰.۹ میلی متر و در بلند مدت ۱۲۱.۳ میلی متر بوده است، گفت: میانگین بارندگی ها نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸۳ درصد و نسبت به میانگین بلند مدت مشابه هفت درصد افزایش داشته است.

نخعی تصریح کرد: کریمو، باقران، طارق، کره، دهک، فتح آباد و سرند فردوس ایستگاه های پربارش خراسان جنوبی از ابتدای سال بوده اند.

وی اظهار کرد: درصد مساحت تحت تأثیر خشکسالی در خراسان جنوبی ۹۹.۹۸ درصد بوده است که در این بین ۰.۰۳ درصد تحت تأثیر خشکسالی خفیف،۳.۷۷ درصد تحت تأثیر خشکسالی متوسط، ۷۳.۹۸ درصد تحت تأثیر خشکسالی شدید،۲۲.۲۱ درصد نیز تحت تأثیر خشکسالی بسیار شدید است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی بیان کرد: با توجه به پیش بینی فصلی به لحاظ شرایط دمایی از مهر تا نیمه بهمن یک تا دو درجه افزایش دما را نسبت به شرایط عادی خواهیم داشت.

نخعی بیان کرد: در خصوص بارندگی ها نیز از نیمه مهر تا نیمه آذر میانگین بارندگی ها ۵ تا ۲۵ میلی متر نسبت به شرایط نرمال بیشتر خواهد بود که میانگین بارندگی ها در شرایط نرمال در خراسان جنوبی طی فصل پاییز ۱۸.۸ میلی متر است.

وی یادآور شد: همچنین از آذر تا اسفند ماه نیز میانگین بارندگی ها نزدیک به نرمال پیش بینی می شود که میانگین بارندگی های زمستانه در خراسان جنوبی در شرایط نرمال ۶۵.۶ میلی متر است.