علی باقری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اهمیت حفاظت از جنگل‌های هیرکانی اظهار کرد: صیانت از این عرصه‌های ارزشمند دیگر صرفاً یک وظیفه اداری نیست و نیازمند عزم جدی، همکاری دستگاه‌های مسئول و همراهی مردم است.

وی افزود: در ماه‌های اخیر اقدامات گسترده‌ای برای مقابله با قاچاق سازمان‌یافته چوب در مازندران انجام شده و در جریان این عملیات‌ها، ۲۷ باند فعال در این حوزه متلاشی شده‌اند.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری با بیان اینکه برخورد با قاچاقچیان تنها محدود به عوامل میدانی نیست، گفت: شناسایی و برخورد با شبکه‌های پشت پرده، دلالان و خریداران چوب نیز در دستور کار قرار دارد و دستگاه‌های مرتبط در این زمینه همکاری مناسبی داشته‌اند.

باقری از دستگیری ۱۵ نفر در یکی از پرونده‌های مهم قاچاق چوب خبر داد و تصریح کرد: این اقدام از نمونه‌های کم‌سابقه در حوزه منابع طبیعی کشور به شمار می‌رود و نشان می‌دهد برخورد با قاچاقچیان و عوامل سازمان‌یافته با جدیت دنبال می‌شود.

وی همچنین از افزایش گشت‌های حفاظتی و کنترل مبادی رفت‌وآمد خبر داد و گفت: حضور نیروهای حفاظتی در محورهای مختلف و نقاط حساس استان افزایش یافته و نسبت به فعالیت افراد و گروه‌هایی که در زمینه قاچاق چوب فعالیت می‌کنند، هشدارهای لازم داده شده است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ ساری با تأکید بر نقش مردم در حفاظت از جنگل‌ها بیان کرد: گستردگی عرصه‌های جنگلی و طولانی بودن مسیرهای دسترسی، حفاظت کامل را برای نیروهای منابع طبیعی دشوار می‌کند؛ از این رو مشارکت مردم و گزارش به‌موقع تخلفات می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از تخریب جنگل‌ها داشته باشد.

باقری خاطرنشان کرد: اعتقاد ما این است که حفاظت مؤثر از جنگل‌های هیرکانی تنها با حضور نیروهای منابع طبیعی محقق نمی‌شود و با همراهی مردم و همکاری دستگاه‌های مختلف می‌توان از این میراث طبیعی ارزشمند صیانت کرد.