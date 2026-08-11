  1. استانها
  2. بوشهر
۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۷:۵۶

نظارت میدانی رئیس کل دادگستری استان بوشهر بر جایگاه‌های سوخت

نظارت میدانی رئیس کل دادگستری استان بوشهر بر جایگاه‌های سوخت

بوشهر- در راستای صیانت از حقوق عامه در خصوص تأمین سوخت، رئیس کل دادگستری استان بوشهر در اقدامی نظارتی، از سه جایگاه عرضه سوخت بنزین در سطح شهر بوشهر بازدید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرانگیز در حاشیه این بازدید میدانی که با همراهی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان و سرپرست شرکت پخش فرآورده‌های نفتی منطقه بوشهر انجام شد، با تأکید بر لزوم تکریم شهروندان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات عمومی اظهار کرد: دستگاه قضایی استان بوشهر به عنوان مدعی‌العموم، نسبت به حقوق شهروندی و رفاه حال مردم حساسیت ویژه‌ای دارد و هرگونه کم‌کاری در ارائه خدمات ضروری به مردم، به ویژه در حوزه‌هایی که مستقیماً با معیشت و تردد روزانه آن‌ها در ارتباط است، پذیرفتنی نیست.

وی با اشاره به دستور ویژه صادر شده برای افزایش ۲۰۰ کارت‌ سوخت در جایگاه‌های عرضه، افزود: هدف از حضور در این ساعت از شب، بررسی وضعیت عرضه سوخت و حصول اطمینان از اجرایی شدن دستورات ابلاغی برای رفع صف‌های طولانی و افزایش تعداد کارت‌های سوخت آزاد در جایگاه‌ها بود که بررسی‌های میدانی ما نشان می‌دهد که مردم برای تأمین سوخت دچار زحمت شده‌اند و این وضعیت باید با مدیریت صحیح و توزیع مناسب کارت‌های سوخت در اسرع وقت بهبود یابد.

نظارت میدانی رئیس کل دادگستری استان بوشهر بر جایگاه‌های سوخت

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان ضمن ارائه توصیه‌های لازم و دستورات مقتضی به مسئولین شرکت پخش فرآورده‌های نفتی جهت رفع فوری نواقص موجود، خاطرنشان کرد: به مسئولان مربوطه تأکید شد که نظارت بر عملکرد جایگاه‌داران باید به صورت مستمر و شبانه‌روزی انجام شود زیرا دادگستری استان بوشهر با جدیت بر روند اصلاح وضعیت نظارت خواهد داشت و چنانچه هرگونه تعلل یا کوتاهی در این زمینه مشاهده شود، در چارچوب قانون و در راستای حفظ بیت‌المال و حقوق عامه، برخورد لازم صورت خواهد گرفت.

در این بازدید، فرآیند سوخت‌گیری در جایگاه‌ها به دقت مورد ارزیابی قرار گرفت و ضمن گفتگو با متصدیان و تعدادی از شهروندان، دستورات لازم جهت تسریع در خدمات‌رسانی و کاهش زمان انتظار مردم صادر شد.

کد مطلب 6913739

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها