به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرانگیز در حاشیه این بازدید میدانی که با همراهی مدیرکل ثبت اسناد و املاک استان، معاون مالی، پشتیبانی و عمرانی دادگستری استان و سرپرست شرکت پخش فرآوردههای نفتی منطقه بوشهر انجام شد، با تأکید بر لزوم تکریم شهروندان و تسهیل دسترسی آنان به خدمات عمومی اظهار کرد: دستگاه قضایی استان بوشهر به عنوان مدعیالعموم، نسبت به حقوق شهروندی و رفاه حال مردم حساسیت ویژهای دارد و هرگونه کمکاری در ارائه خدمات ضروری به مردم، به ویژه در حوزههایی که مستقیماً با معیشت و تردد روزانه آنها در ارتباط است، پذیرفتنی نیست.
وی با اشاره به دستور ویژه صادر شده برای افزایش ۲۰۰ کارت سوخت در جایگاههای عرضه، افزود: هدف از حضور در این ساعت از شب، بررسی وضعیت عرضه سوخت و حصول اطمینان از اجرایی شدن دستورات ابلاغی برای رفع صفهای طولانی و افزایش تعداد کارتهای سوخت آزاد در جایگاهها بود که بررسیهای میدانی ما نشان میدهد که مردم برای تأمین سوخت دچار زحمت شدهاند و این وضعیت باید با مدیریت صحیح و توزیع مناسب کارتهای سوخت در اسرع وقت بهبود یابد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر در پایان ضمن ارائه توصیههای لازم و دستورات مقتضی به مسئولین شرکت پخش فرآوردههای نفتی جهت رفع فوری نواقص موجود، خاطرنشان کرد: به مسئولان مربوطه تأکید شد که نظارت بر عملکرد جایگاهداران باید به صورت مستمر و شبانهروزی انجام شود زیرا دادگستری استان بوشهر با جدیت بر روند اصلاح وضعیت نظارت خواهد داشت و چنانچه هرگونه تعلل یا کوتاهی در این زمینه مشاهده شود، در چارچوب قانون و در راستای حفظ بیتالمال و حقوق عامه، برخورد لازم صورت خواهد گرفت.
در این بازدید، فرآیند سوختگیری در جایگاهها به دقت مورد ارزیابی قرار گرفت و ضمن گفتگو با متصدیان و تعدادی از شهروندان، دستورات لازم جهت تسریع در خدماترسانی و کاهش زمان انتظار مردم صادر شد.
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