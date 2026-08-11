ورود سامانه بارشی به استان سمنان؛ رگبار و وزش باد در راه است

به گزارش خبرنگار مهر، نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد از امروز سه‌شنبه، سامانه کم‌فشار و بارشی وارد نقاط مختلف استان سمنان می‌شود؛ سامانه‌ای که با فعالیت آن، رگبار پراکنده باران و وزش باد نسبتاً شدید در برخی مناطق پیش‌بینی شده است.

همزمان با ورود این سامانه، تقریباً تمام نقاط استان سمنان شاهد افزایش ابر، وزش باد، کاهش دمای هوا و رگبار پراکنده باران خواهند بود.

برای مرکز استان سمنان، افزایش ابر، گردوخاک و وزش باد نسبتاً شدید در ساعات صبح و افزایش ابر و رگبار باران در بعدازظهر و شامگاه پیش‌بینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان امروز ۳۷ و ۲۷ درجه بالای صفر اعلام شده است.

در آرادان نیز آسمان ابری همراه با افزایش ابر، وزش باد و گردوخاک پیش‌بینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان ۴۰ و ۲۶ درجه بالای صفر اعلام شده است.

در دامغان، با ورود سامانه کم‌فشار بارشی، افزایش ابر، رگبار باران و صاعقه و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای هوای دامغان برای امروز ۳۵ و ۲۵ درجه بالای صفر اعلام شده است.

برای شاهرود نیز در ساعات صبح، آسمان صاف تا قسمتی ابری همراه با افزایش ابر و رعدوبرق پیش‌بینی شده است. از عصر، رگبار پراکنده باران و وزش باد شدید در این شهرستان دور از انتظار نیست. بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود امروز ۳۳ و ۲۳ درجه بالای صفر اعلام شده است.

در سرخه، باران خفیف، افزایش ابر، وزش باد و گردوخاک پیش‌بینی شده است. برای شهمیرزاد نیز افزایش ابر، رعدوبرق، بارش رگباری باران و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای هوای سرخه امروز ۳۷ و ۲۷ درجه بالای صفر و شهمیرزاد ۳۲ و ۱۶ درجه بالای صفر اعلام شده است.

همزمان با بارش باران، کاهش دمای هوا در نقاط مختلف استان سمنان نیز پیش‌بینی شده است. در مهدیشهر، به‌ویژه در ساعات بعدازظهر، وزش باد شدید، افزایش ابر، رگبار و صاعقه رخ خواهد داد. بیشینه و کمینه دمای هوای این شهر گردشگری ۳۱ و ۲۱ درجه بالای صفر اعلام شده است.

در گرمسار افزایش ابر، وزش باد شدید و گردوخاک پیش‌بینی شده است؛ شرایطی که به‌صورت مشابه در ایوانکی نیز انتظار می‌رود. بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز ۴۰ و ۲۷ درجه بالای صفر اعلام شده است.

برای میامی نیز افزایش ابر، رگبار باران، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید پیش‌بینی شده است. بیشینه و کمینه دمای هوای میامی امروز ۳۱ و ۲۱ درجه بالای صفر اعلام شده است.

در رضوان نیز افزایش ابر، وزش باد و کاهش دما پیش‌بینی می‌شود. بیشینه و کمینه دمای هوای رضوان برای امروز ۳۰ و ۱۳ درجه بالای صفر اعلام شده است.