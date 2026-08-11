به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حمزهنژاد صبح سه شنبه در تشریح پیشبینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان اظهار کرد: امروز و فردا افزایش محسوس دما بهویژه در نیمه شرقی استان پیشبینی میشود و در ساعات بعدازظهر همچنان ناپایداری جوی در ارتفاعات استان مورد انتظار است.
وی افزود: آسمان استان صاف تا کمی ابری خواهد بود و افزایش دمای بیشینه نیز پیشبینی میشود؛ همچنین در برخی نقاط شرقی استان وزش باد گرم و خشک رخ خواهد داد.
رگبار، رعد و برق و احتمال تگرگ در ارتفاعات
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان ادامه داد: در ساعات بعدازظهر با رشد ابر در ارتفاعات، رگبار تابستانه باران، رعد و برق، گاهی تگرگ و تندباد لحظهای پیشبینی میشود.
حمزهنژاد با اشاره به احتمال وقوع گرد و غبار در برخی مناطق گفت: در برخی نقاط مرکزی استان افزایش سرعت باد، بروز گرد و غبار و کاهش موقتی کیفیت هوا دور از انتظار نیست.
وی توصیه کرد: شهروندان از صعود به ارتفاعات و قرار گرفتن در بستر رودخانههای فصلی خودداری کنند.
احتیاط در تردد شناورهای سبک و صیادی
رئیس اداره پیشبینی هواشناسی هرمزگان درباره شرایط دریایی استان نیز گفت: دریا تحت تأثیر وزش بادهای سطحی، کمی مواج پیشبینی میشود و لازم است تردد شناورهای سبک و صیادی با احتیاط انجام شود.
افزایش ۲ تا ۵ درجهای دما در هرمزگان
حمزهنژاد با اشاره به روند افزایشی دما در استان بیان کرد: از نظر دمایی، طی امروز و فردا، چهارشنبه ۲۱ مردادماه، افزایش ۲ تا ۵ درجهای دما، کاهش رطوبت نسبی هوا در طول روز و ماندگاری هوای گرم در هرمزگان پیشبینی میشود.
وی از شهروندان خواست با توجه به تداوم گرما، تمهیدات لازم را در نظر بگیرند و افزود: توصیه میشود از ترددهای غیرضروری و فعالیت در فضای باز، بهویژه در ساعات ظهر، اجتناب و مصرف حاملهای انرژی نیز بهینه شود.
نظر شما