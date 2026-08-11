به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود سمیعی‌ نژاد، رئیس هیئت عامل ایمیدرو با تشریح معیارهای انتخاب پروژه‌ها در چارچوب همکاری‌های اقتصادی ایران و چین، گفت: طرح‌های دارای ارزش افزوده بالا، صادرات‌ محور و ارزآور، متکی بر مواد اولیه داخلی، زودبازده و اشتغال‌زا پس از ارزیابی فنی و اقتصادی ایمیدرو و جمع‌بندی با بانک‌های بزرگ کشور، برای مذاکرات اقتصادی با چینی‌ها معرفی خواهند شد.

بر اساس اعلام ایمیدرو، در نخستین جلسه کارگروه هم‌افزایی و توسعه همکاری‌های بین‌المللی با چین که با حضور محمدرضا فرزین، رئیس سابق بانک مرکزی و دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور، و نمایندگان بانک‌های تجارت، ملت و صنعت و معدن برگزار شد، از تعیین ایمیدرو به‌عنوان نماینده تام‌الاختیار وزارت صمت برای راهبری سرمایه‌گذاری‌های صنعتی و معدنی در چارچوب همکاری‌های ایران و چین خبر داد و راهبردها و معیارهای انتخاب طرح‌های اولویت‌دار برای توسعه همکاری‌های مشترک با چین را تشریح کرد.

وی با اشاره به سیاست‌های کلان نظام در توسعه روابط اقتصادی ایران و چین اظهار کرد: بر اساس این سیاست‌ها و در چارچوب سازوکار همکاری‌، ایمیدرو مأموریت یافته است فرآیند شناسایی، بررسی و راهبری طرح‌های سرمایه‌گذاری بخش صنعت و معدن را انجام دهد.

معاون وزیر صمت افزود: در این مسیر، بخش خصوصی نیز پیشنهادهای خود را ارائه خواهد کرد و به همین منظور کارگروهی تخصصی برای بررسی و جمع‌بندی طرح‌ها تشکیل شده است.

سمیعی‌نژاد با تشریح اولویت‌های این کارگروه گفت: طرح‌های منتخب باید دارای ارزش افزوده بالا، متمرکز بر توسعه صنایع پایین‌دستی، صادرات‌محور و وابسته به مواد اولیه داخلی باشند تا بتوانند بیشترین اثرگذاری را در رشد تولید و توسعه اقتصادی کشور داشته باشند. همچنین مقرر شده است پس از انجام بررسی‌های لازم و با همکاری بانک‌های بزرگ کشور، جمع‌بندی نهایی طرح‌ها برای استفاده در مذاکرات اقتصادی با طرف چینی قرار گیرد.

وی تصریح کرد: طرح‌های پیشنهادی باید در زنجیره ارزش قرار داشته، ارزآور باشند، مواد اولیه آن‌ها از داخل کشور تأمین شود و علاوه بر بازدهی مناسب در کوتاه‌مدت، زمینه اشتغال‌زایی را نیز فراهم کنند.

رئیس هیأت عامل ایمیدرو تأکید کرد: تمامی طرح‌ها در کارگروه‌های فنی و اقتصادی این سازمان مورد ارزیابی دقیق قرار خواهند گرفت و بانک‌های حاضر نیز دیدگاه‌ها و ملاحظات تخصصی خود را برای انتخاب بهترین پروژه‌ها ارایه خواهند کرد.

ظرفیت ایمیدرو ‌برای تحقق اهداف اقتصادی ایران و چین

در ادامه این نشست، محمدرضا فرزین دستیار ویژه اقتصادی رئیس جمهور با اشاره به ظرفیت‌های همکاری اقتصادی ایران و چین، اظهار کرد: می‌توان از این فرصت برای توسعه بخش صنعت و معدن کشور بهره‌برداری موثری داشت.

وی افزود: پروژه‌های پیشنهادی باید از توان بازپرداخت اقساط برخوردار باشند و توسط مجموعه‌هایی اجرا شوند که درآمد ارزی دارند.

رئیس‌کل سابق بانک مرکزی با اشاره به تجربه و توان تخصصی ایمیدرو در اجرای پروژه‌های بزرگ صنعتی و معدنی، خاطرنشان کرد: این سازمان می‌تواند با اتکا به تجربیات خود، نقش موثری در تحقق اهداف همکاری بین دو کشور داشته باشد.