سرمایه گذاری ۱۱۳۰ میلیاردی بخش خصوصی در حوزه معدن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، خداداد غریب پور در نشست شورای معاونان ایمیدرو تصریح کرد: طی این مدت ۲ هزار میلیارد تومان منابع جدید وارد پروژه های این بخش معدن شده به طوری که ۱۱۳۰ میلیارد تومان از این رقم از سوی بخش خصوصی تامین شده است.

وی افزود: چنین میزان سرمایه گذاری، نقطه عطفی در مشارکت بخش خصوصی در توسعه حوزه معدن و صنایع معدنی محسوب می شود.

رئیس هیات عامل ایمیدرو تاکید کرد: در شرایط فعلی که کشور تحت تحریم های ظالمانه قرار دارد، سرمایه گذاری عظیم بخش خصوصی در این مدت کوتاه،‌ نکته ای قابل توجه است که نشان از اعتماد بخش خصوصی به سیاست‌گذاری ها و نیز چشم انداز مثبت در پروژه های این حوزه دارد.

وی ادامه داد: چنین اعتمادی، به افزایش رفاه و درآمد و همچنین توسعه اشتغال در کشور منتهی می شود.

افزایش نامحدود بودجه اکتشاف

غریب پور همچنین با بیان اینکه بودجه اکتشاف معادن به عنوان یکی از مولفه های کلیدی این سازمان، نامحدود شده است، اظهار داشت: با هدف برطرف کردن مشکل بخش های کلیدی ایمیدرو از جمله اکتشاف و زیربناها،‌ بودجه این حوزه ها را به میزان قابل توجهی افزایش داده ایم.

وی افزود: نامحدود شدن بودجه اکتشاف به این معنا است که به تعداد طرح های اکتشافی، هزینه خواهد شد. علاوه بر این، بودجه زیرساخت ها نیز ۴ برابر شده و از ۱۵ میلیارد به ۶۰ میلیارد تومان افزایش یافته است. حقوق دولتی را نیز ۶ برابر کردیم.

افزایش تولید فولاد

رئیس هیات عامل ایمیدرو با بیان اینکه در شرایط سخت اقتصادی، تولید افت نکرده بلکه افزایش هم یافته است، گفت: طی ۳ ماهه نخست امسال، محصولات فولادی ۱۶ درصد، آهن اسفنجی ۱۰ درصد و شمش فولادی ۵ درصد رشد داشت.

وی افزود: بخشی از این موفقیت، مربوط به مدل جدید ایمیدرو بوده که در کشور در حال فراگیری است.

غریب پور با بیان اینکه طبق تعهد صورت گرفته در مجامع، سود شرکت ها مدیریت می شود، تصریح کرد: یکی از سیاست های جاری این است که در تقسیم سود، توسعه شرکت های بزرگ در اولویت قرار گیرد به گونه ای که شرکت ها بتوانند از ظرفیت داخلی، برای تامین مالی طرح های خود استفاده کنند.

وی افزود: در حال حاضر ۸۰ درصد تامین مالی از طریق بانک ها صورت می گیرد اما بانک ها به دلیل مشکلات نقدینگی، منابعی برای اعطای وام ندارند.

رئیس هیات عامل ایمیدرو گفت: طرح های افزایش سرمایه در بخش معدن و صنایع معدنی در شرکت های فولاد مبارکه، فولاد خوزستان، مس، چادرملو و غیره شروع شده و باید پیگیری شوند.

وی ادامه داد: علاوه بر طرح های ایمیدرو، پروژه های شرکت های تابعه که افزایش سرمایه دارند باید به طور مرتب پایش و نظارت شوند تا در مسیر پیشرفت قرار گیرند.

برنامه اکتشاف ۳۰۰ هزار کیلومتر مربعی به زودی ابلاغ می‌شود

غریب پور با اشاره به برنامه جدید اکتشاف ۳۰۰ هزار کیلومتر مربعی ایمیدرو گفت: وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاونت معدنی وزارت خانه با این برنامه موافقت کرده اند و این برنامه به زودی برای اجرا ابلاغ می شود.

وی افزود: از معاونت معدنی وزارتخانه به دلیل در اختیار گذاشتن تعدادی پهنه در شرکت تهیه و تولید و کنسرسیوم قدردانی می کنیم. این پهنه ها در حال حاضر، تفکیک و تحویل وزارتخانه شده است.

ضرورت پذیرش پروانه معدن به عنوان وثیقه بانکی

غریب پور با بیان اینکه نظام بانکی باید برای پذیرش پروانه معدن یا گواهی کشف به عنوان وثیقه بانکی متقاعد شود، گفت: خوشبختانه بانک تجارت، پروانه معدن گل گهر را به ارزش ۹ هزار میلیارد تومان به عنوان وثیقه پذیرفته است.

وی با ابراز امیدواری نسبت به اقدام مشابه بانک های دیگر افزود: واقعیت این است که بانک ها نمی توانند به بخش معدن تسهیلات دهند و معدنکاران نیز همه سرمایه خود را در معدن صرف کرده اند و درنتیجه پولی برای وثیقه بانکی ندارند. از این رو ضرورت دارد نظام بانکی پروانه معادن یا گواهی اکتشاف را به عنوان وثیقه قابل اتکا، مورد پذیرش قرار دهد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو اعلام کرد: سرمایه صندوق سرمایه گذاری فعالیت های معدنی طی امسال باید به ۳۵۰ میلیارد تومان برسد.