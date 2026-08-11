به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه خانجانی افشار سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان همدان با تکیه بر رویکرد کشاورزی دانش‌بنیان اجرای طرح‌های عمرانی و زیربنایی و مدیریت هوشمندانه منابع آب، برنامه‌های متعددی را برای افزایش بهره‌وری، ایجاد اشتغال پایدار و تقویت زنجیره تامین محصولات اساسی دنبال می‌کند.

وی با اشاره به اقدامات انجام‌شده در حوزه شیلات افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از پنج میلیون قطعه بچه‌ماهی سردآبی و ۲۴۰ هزار قطعه بچه‌ماهی گرم‌آبی در استخرهای پرورش ماهی استان رهاسازی شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان ادامه داد: این میزان رهاسازی با هدف افزایش تولید آبزیان و عبور از رکورد تولید سال گذشته انجام شده است، سال گذشته در مجموع ۶ هزار و ۵۵۳ تن انواع آبزیان در استان تولید شد.

خانجانی افشار با بیان اینکه بیش از ۵۰۰ واحد فعال آبزی‌پروری در همدان فعالیت دارند، گفت: این واحدها نقش موثری در تامین نیاز بازار داخلی و توسعه اشتغال در مناطق مختلف استان ایفا می‌کنند.

وی افزود: بهره‌گیری دومنظوره از ظرفیت حدود ۱۲ هزار حلقه چاه کشاورزی از برنامه‌های مورد توجه در توسعه آبزی‌پروری استان است؛ رویکردی که می‌تواند زمینه تولید همزمان محصولات کشاورزی و پرورش ماهی را با استفاده بهینه‌تر از منابع آبی فراهم کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی همدان اظهار کرد: فعالیت یکی از بزرگ‌ترین مجتمع‌های مداربسته پرورش ماهی کشور در استان همدان با ظرفیت تولید سالانه ۲۰۰ تن، از ظرفیت‌های مهم بخش شیلات همدان به شمار می‌رود و این مجتمع با استفاده از سامانه‌های بازچرخانی آب الگویی برای کاهش مصرف آب و توسعه پایدار تولید آبزیان است.

وی همچنین به وضعیت تولید و عرضه گوشت مرغ در استان اشاره کرد و گفت: با برنامه‌ریزی صورت‌گرفته و پایداری زنجیره تامین تا ۲۰ شهریورماه کمبود یا اختلالی در عرضه مرغ در بازار استان پیش‌بینی نمی‌شود.

خانجانی افشار افزود: از ابتدای سال جاری بیش از ۱۲ میلیون و ۵۰۰ هزار قطعه جوجه‌ریزی در ۴۲۸ واحد فعال پرورش مرغ گوشتی استان انجام شده است و هدف‌گذاری سالانه جوجه‌ریزی در همدان ۴۰ میلیون قطعه است.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در صنعت طیور، از جمله نوسان قیمت نهاده‌های دامی و افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل، بیان کرد: با وجود این مسائل برنامه‌های حمایتی از واحدهای تولیدی و اقدامات لازم برای حفظ پایداری تولید و تامین بازار در دستور کار قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان همدان خاطرنشان کرد: توسعه ظرفیت انجماد و ذخیره‌سازی مرغ در دوره‌های مازاد عرضه از مهم‌ترین محورهای حمایت از تولیدکنندگان و تنظیم بازار است.

وی گفت: اکنون پنج کشتارگاه فعال طیور در شهرستان‌های ملایر، تویسرکان، بهار و رزن فعالیت دارند و ظرفیت کشتار شبانه‌روزی استان به ۱۲۸ هزار قطعه مرغ می‌رسد.

خانجانی افشار افزود: در شرایط کنونی روزانه حدود ۱۸ تن مرغ برای انجماد و ذخیره‌سازی به شرکت پشتیبانی امور دام ارسال می‌شود تا در زمان نیاز برای تنظیم بازار و تامین پایدار مصرف‌کنندگان مورد استفاده قرار گیرد.