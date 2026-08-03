به گزارش خبرگزاری مهر، نشست بررسی «طرح تحول راهبردی فعالیتهای دریامحور در استانهای شمالی» با هدف برنامهریزی برای تولید ۱۶۵ هزار و ۵۰۰ تن ماهی آزاد در قفسهای دریایی، با حضور حمزه رستمپور رئیس سازمان شیلات ایران و جمعی از اساتید دانشگاهی برگزار شد.
حمزه رستمپور، معاون وزیر جهاد کشاورزی در این نشست با تأکید بر لزوم انطباق اهداف توسعهای با واقعیتهای زیستی دریای خزر، تصریح کرد: ظرفیتهای اکولوژیک دریای خزر باید بهطور دقیق علمیسنجی شود و با توجه به جایگاه بینظیر ماهیان خاویاری در شمال کشور، تحقیقات دانشگاهی در این حوزه بیش از پیش توسعه یابد.
وی بازسازی ذخایر آبزی را از وظایف حاکمیتی سازمان دانست و افزود: ما به دنبال تدوین یک برنامه جامع و مدون هستیم تا پس از رفع نواقص و آسیبشناسیهای لازم، با مشارکت سرمایهگذاران توانمند و بهرهگیری از دانش روز، پروژهها را با شفافیت کامل به مرحله اجرا برسانیم.
در ادامه این جلسه، مهدی شکوری، معاون توسعه آبزیپروری سازمان شیلات کشور با اشاره به ظرفیت تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس در دریای خزر، تحقق این هدف را نیازمند آسیبشناسی برنامههای گذشته و تدوین نقشه راه عملیاتی برای گونههای مختلف دانست و تأکید کرد که توسعه قفس باید با لحاظ الزامات زیستمحیطی، زیرساختهای صادراتی و معیشت جامعه صیادی همراه باشد.
همچنین عیسی گلشاهی، معاون برنامهریزی و مدیریت منابع سازمان، توسعه شیلات را بدون هماهنگی فرابخشی غیرممکن خواند و ضمن استقبال از ایجاد «پارک علم و فناوری شیلاتی»، آن را منوط به مکانیابی دقیق و مطالعات فنی دانست.
وی بر مدیریت یکپارچه زنجیره ارزش، تجمیع واحدهای کوچک و ارتقای تابآوری در برابر تغییرات اقلیمی بهعنوان راهکارهای اصلی پایداری صنعت تأکید کرد.
در پایان این نشست و پس از استماع نظرات کارشناسی، مقرر شد طرح تحول شیلاتی با در نظر گرفتن تمامی ملاحظات فنی و تخصصی مورد بازنگری قرار گیرد.
بر اساس مصوبات این جلسه، گنجاندن پرورش میگو در طرح، لحاظ کردن دقیق بخش صید و صیادی و همچنین تدوین پیوستهای زیستمحیطی در سند نهایی الزامی است. این طرح پس از اصلاح نواقص و تجمیع نظرات بخشهای مختلف، بهصورت تخصصی در نشستهای آتی برای بررسی نهایی ارائه خواهد شد.
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