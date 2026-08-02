به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه برنامههای نظارتی اداره شیلات شهرستان بروجرد برای پایش مراکز تولید، نگهداری و عرضه آبزیان، رئیس اداره شیلات این شهرستان روز یکشنبه از واحد دپو و فروش ماهی متعلق به یکی از فعالان بخش شیلات بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند فعالیت، نحوه نگهداری ماهیان زنده و وضعیت استفاده از منابع آبی این مجموعه قرار گرفت.
این بازدید با هدف ارزیابی شرایط فنی واحدهای فعال در زنجیره تولید و عرضه آبزیان، بررسی نحوه مدیریت منابع آب و ارائه توصیههای تخصصی برای ارتقای کیفیت محصولات شیلاتی انجام شد.
تأکید بر استفاده بهینه از منابع آب در مراکز دپوی ماهی
رئیس اداره شیلات شهرستان بروجرد در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت مدیریت صحیح منابع آبی در واحدهای شیلاتی، اظهار کرد: استفاده از آب چاههای کشاورزی در مراکز دپو، در صورت تأیید کیفیت و برخورداری از شاخصهای استاندارد، میتواند ضمن کاهش هزینههای تولید، شرایط مناسبتری برای نگهداری ماهیان زنده فراهم کند.
غلامحسین اکبری افزود: بهرهگیری صحیح از منابع آب با کیفیت، نقش مهمی در کاهش استرس ماهیان، افزایش شادابی آنها و حفظ کیفیت محصول تا زمان عرضه به بازار دارد و در نهایت موجب ارتقای رضایت مصرفکنندگان خواهد شد.
لزوم پایش مستمر کیفیت آب و رعایت اصول بهداشتی
رئیس اداره شیلات بروجرد در ادامه با اشاره به ضرورت رعایت استانداردهای فنی در مراکز نگهداری ماهی، بر انجام آزمایشهای دورهای کیفیت آب تأکید کرد و گفت: کنترل مستمر شاخصهایی همچون میزان اکسیژن محلول، اسیدیته (pH) و آمونیاک آب از الزامات فعالیت واحدهای دپو و نگهداری ماهیان زنده است.
وی همچنین رعایت اصول هوادهی مناسب، مدیریت بهداشتی استخرها و مخازن نگهداری و توجه به استانداردهای حملونقل آبزیان را از عوامل مؤثر در حفظ سلامت محصولات شیلاتی دانست و خواستار توجه جدی بهرهبرداران به این موارد شد.
تداوم نظارت بر واحدهای شیلاتی بروجرد
رئیس اداره شیلات شهرستان بروجرد با بیان اینکه بازدیدهای میدانی از مراکز تولید، نگهداری و عرضه آبزیان بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت، تصریح کرد: هدف از این نظارتها، ارتقای کیفیت تولید، حمایت از فعالان این بخش و همچنین ترویج استفاده بهینه و اقتصادی از منابع آب در صنعت شیلات است.
وی تأکید کرد: اداره شیلات شهرستان بروجرد با ارائه مشاورههای تخصصی و نظارتهای فنی، تلاش میکند زمینه افزایش بهرهوری، حفظ کیفیت محصولات و توسعه پایدار فعالیتهای شیلاتی در شهرستان را فراهم کند.
رئیس اداره شیلات بروجرد خاطرنشان کرد که توسعه فعالیتهای شیلاتی در کنار مدیریت علمی منابع آب، میتواند ضمن افزایش تولید و ارتقای کیفیت محصولات، نقش مؤثری در رونق اقتصادی و پایداری این بخش ایفا کند.
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