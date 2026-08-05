سرانه مصرف آبزیان در آذربایجان شرقی به ۸.۹ کیلوگرم رسید

به گزارش خبرنگار مهر، عزیز نوروزی صبح چهارشنبه در جریان بازدید از ظرفیتهای آبزیپروری شهرستان مراغه، بر ضرورت توسعه زیرساختها، حمایت از تولیدکنندگان و افزایش بهرهوری در صنعت شیلات استان تأکید کرد.
وی با حضور در شهرستان مراغه و دیدار با معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی این شهرستان، از تعدادی از مزارع پرورش ماهیان سردآبی و همچنین شهرک شیلات زینق بازدید کرد و آخرین وضعیت طرحهای آبزیپروری، چالشهای زیرساختی و راهکارهای توسعه این بخش را مورد بررسی قرار داد.
نوروزی در این بازدید با همراهی کارشناس شیلات استان و رئیس اداره امور تولیدات دامی مدیریت جهاد کشاورزی مراغه، از چند واحد فعال پرورش ماهیان سردآبی بازدید کرد و از نزدیک در جریان روند تولید، ظرفیتهای موجود، مسائل فنی، نیازهای بهرهبرداران و موانع پیش روی توسعه این واحدها قرار گرفت.
بررسی ظرفیتهای توسعه آبزیپروری در مراغه
سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان آذربایجان شرقی همچنین در نشست مشترک با معاون رئیس سازمان و مدیر جهاد کشاورزی شهرستان مراغه، وضعیت پروژههای آبزیپروری شهرستان، روند اجرای طرحهای توسعهای، ظرفیتهای سرمایهگذاری و راهکارهای حمایت از تولیدکنندگان را بررسی کرد.
در این نشست بر توسعه زنجیره ارزش آبزیپروری، ارتقای بهرهوری، رفع موانع تولید و حمایت از سرمایهگذاران این حوزه تأکید شد.
مراغه به عنوان یکی از قطبهای مهم تولید ماهیان سردآبی در آذربایجان شرقی، از ظرفیتهای قابل توجهی در توسعه صنعت شیلات برخوردار است و نقش مهمی در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و تأمین امنیت غذایی استان ایفا میکند.
توسعه زیرساختهای شهرک شیلات زینق در دستور کار
نوروزی در ادامه با حضور در شهرک شیلات زینق، وضعیت زیرساختهای این مجموعه را به صورت میدانی ارزیابی کرد.
وی در این بازدید، وضعیت راههای دسترسی، امکانات زیربنایی و نیازهای عمرانی شهرک را بررسی و بر ضرورت تسریع در بهسازی مسیرهای دسترسی، ارتقای زیرساختها و فراهم کردن شرایط مناسب برای توسعه فعالیتهای آبزیپروری تأکید کرد.
سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت شهرک شیلات زینق در توسعه صنعت آبزیپروری منطقه اظهار کرد: تکمیل زیرساختهای این شهرک و رفع مشکلات موجود، زمینه را برای جذب سرمایهگذاریهای جدید، افزایش تولید، ایجاد اشتغال پایدار و توسعه اقتصاد محلی فراهم خواهد کرد.
تولید ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن آبزی در آذربایجان شرقی
نوروزی با تشریح وضعیت تولید آبزیان در استان گفت: در سال ۱۴۰۴ مجموع تولیدات آبزیپروری آذربایجان شرقی به ۱۱ هزار و ۵۰۰ تن رسید که معادل حدود ۲ درصد از کل تولیدات آبزیپروری کشور است.
وی افزود: این میزان تولید در بیش از ۶۵۰ واحد پرورش آبزیان در سطح استان انجام میشود که نقش مهمی در اشتغال، توسعه اقتصادی مناطق روستایی و تأمین پروتئین سالم مورد نیاز جامعه دارد.
سرپرست مدیریت شیلات و امور آبزیان آذربایجان شرقی با بیان اینکه سرانه مصرف آبزیان در استان به ۸.۹ کیلوگرم رسیده است، ادامه داد: از مجموع تولیدات آبزیپروری استان، حدود ۸ هزار تن مربوط به ماهیان سردآبی و ۳ هزار و ۵۰۰ تن مربوط به ماهیان گرمآبی است.
وی خاطرنشان کرد: برنامهریزی برای افزایش تولید، توسعه مزارع نوین، بهبود بهرهوری و ارتقای سرانه مصرف آبزیان در دستور کار مدیریت شیلات استان قرار دارد.
نوروزی در پایان با تأکید بر حمایت سازمان جهاد کشاورزی از توسعه صنعت شیلات استان، گفت: بهرهگیری از ظرفیتهای موجود، تکمیل زیرساختها، توسعه فناوریهای نوین، تسهیل سرمایهگذاری و رفع موانع تولید، از مهمترین راهبردهای مدیریت شیلات برای تحقق اهداف توسعه پایدار و تقویت امنیت غذایی در بخش آبزیپروری است.
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