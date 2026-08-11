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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۹:۳۳

اختصاص یک میلیارد تومان تسهیلات و کمک‌هزینه برای اربعین نوجوانان قزوین

اختصاص یک میلیارد تومان تسهیلات و کمک‌هزینه برای اربعین نوجوانان قزوین

قزوین- مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین از اختصاص یک میلیارد تومان تسهیلات قرض‌الحسنه و کمک‌هزینه برای تسهیل حضور ۲۸۰ نوجوان قزوینی از ۱۸ مجموعه مردمی در پیاده‌روی اربعین حسینی خبر داد.

میلاد جباری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فعالیت نوجوانان «الی‌الله» اظهار کرد: نخستین گام این حرکت مردمی، تسهیل حضور نوجوانان قزوینی در اربعین حسینی بود که با هم‌افزایی ستاد مردمی اربعین حسینی استان قزوین و نهضت اربعینی‌ها به ثمر نشست.

وی افزود: در این مرحله، ۹۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه برای حضور نوجوانان در اربعین حسینی اختصاص یافت و در کنار آن نیز ۱۰۰ میلیون تومان مساعدت و کمک‌هزینه برای حمایت از زائران، به‌ویژه زائران اولی، تأمین شد.

مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین ادامه داد: در مجموع، ۲۸۰ نوجوان از ۱۸ مجموعه مردمی استان قزوین از این خدمات حمایتی بهره‌مند شدند.

جباری با بیان اینکه کاروان نوجوانان «الی‌الله» صرفاً یک سفر زیارتی نیست، تصریح کرد: این حرکت بستری برای حضور و نقش‌آفرینی مجموعه‌های مردمی و تربیتی و نوجوانان در اربعین حسینی است.

وی خاطرنشان کرد: نوجوانان در این مسیر ضمن کسب معرفت حسینی، در زمینه‌هایی همچون تربیت، کادرسازی، هویت‌سازی، مسئولیت‌پذیری، کارجمعی، خدمت‌رسانی و نقش‌آفرینی اجتماعی تجربه کسب می‌کنند.

مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین با بیان اینکه اربعین ظرفیت گسترده‌ای برای تربیت اجتماعی نوجوانان دارد، گفت: کاروان «الی‌الله» تلاش می‌کند با هم‌افزایی ظرفیت‌های مردمی و تربیتی، حضور نوجوانان در اربعین را به یک فرآیند ماندگار تربیتی و زمینه‌ای برای تقویت مسئولیت‌پذیری و نقش‌آفرینی اجتماعی آنان تبدیل کند.

کد مطلب 6913843

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