میلاد جباری در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آغاز فعالیت نوجوانان «الیالله» اظهار کرد: نخستین گام این حرکت مردمی، تسهیل حضور نوجوانان قزوینی در اربعین حسینی بود که با همافزایی ستاد مردمی اربعین حسینی استان قزوین و نهضت اربعینیها به ثمر نشست.
وی افزود: در این مرحله، ۹۰۰ میلیون تومان تسهیلات قرضالحسنه برای حضور نوجوانان در اربعین حسینی اختصاص یافت و در کنار آن نیز ۱۰۰ میلیون تومان مساعدت و کمکهزینه برای حمایت از زائران، بهویژه زائران اولی، تأمین شد.
مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین ادامه داد: در مجموع، ۲۸۰ نوجوان از ۱۸ مجموعه مردمی استان قزوین از این خدمات حمایتی بهرهمند شدند.
جباری با بیان اینکه کاروان نوجوانان «الیالله» صرفاً یک سفر زیارتی نیست، تصریح کرد: این حرکت بستری برای حضور و نقشآفرینی مجموعههای مردمی و تربیتی و نوجوانان در اربعین حسینی است.
وی خاطرنشان کرد: نوجوانان در این مسیر ضمن کسب معرفت حسینی، در زمینههایی همچون تربیت، کادرسازی، هویتسازی، مسئولیتپذیری، کارجمعی، خدمترسانی و نقشآفرینی اجتماعی تجربه کسب میکنند.
مدیر قرارگاه نوجوان استان قزوین با بیان اینکه اربعین ظرفیت گستردهای برای تربیت اجتماعی نوجوانان دارد، گفت: کاروان «الیالله» تلاش میکند با همافزایی ظرفیتهای مردمی و تربیتی، حضور نوجوانان در اربعین را به یک فرآیند ماندگار تربیتی و زمینهای برای تقویت مسئولیتپذیری و نقشآفرینی اجتماعی آنان تبدیل کند.
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