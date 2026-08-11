به گزارش خبرگزاری مهر، حمید پرورشی‌خرم اظهار کرد: طرح اربعین حسینی سال ۱۴۰۵ از ۲۵ تیرماه آغاز شده و تا ۱۵ مردادماه ادامه داشت که در این مدت ۱۶ هزار و ۸۷۷ زائر در قالب ۵۸۱ سفر از استان همدان به مرزهای هدف اعزام شده‌اند.

وی افزود: از مجموع زائران اعزام‌شده ۱۵ هزار و ۴۲۲ نفر با انجام ۵۳۵ سفر به مرز مهران و یک‌هزار و ۴۵۵ نفر نیز در قالب ۴۶ سفر به مرز خسروی منتقل شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان با اشاره به افزایش سفرهای اربعین نسبت به سال گذشته، گفت: شمار اعزام زائران از همدان به مرز خسروی در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته ۲۸ درصد و اعزام به مرز مهران ۴.۶ درصد افزایش داشته است.

پرورشی‌خرم ادامه داد: در مجموع تعداد سفرهای انجام‌شده برای جابه‌جایی زائران اربعین از استان همدان نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۵.۴ درصد رشد داشته است.

وی همچنین به حجم تردد در محورهای مواصلاتی استان در ایام اجرای طرح اربعین اشاره کرد و افزود: از ابتدای اجرای این طرح تاکنون یک میلیون و ۸۹۶ هزار وسیله نقلیه وارد استان همدان و یک میلیون و ۸۸۸ هزار وسیله نقلیه از استان خارج شده‌اند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همدان اظهار کرد: بر پایه اطلاعات ثبت‌شده از سوی ۹۸ سامانه ترددشمار فعال در جاده‌های استان در این مدت سه میلیون و ۷۸۴ هزار تردد در محورهای مواصلاتی همدان ثبت شده است.

وی با اشاره به کاهش سوانح جاده‌ای در مدت ۲۵ تیر تا ۱۵ مرداد سال جاری گفت: با اجرای اقدامات ایمنی، تشدید نظارت بر محورهای مواصلاتی، مدیریت ترافیک و همکاری دستگاه‌های اجرایی و امدادی، تلفات جاده‌ای در طرح اربعین امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۳۸ درصد کاهش یافته است.

پرورشی‌خرم افزود: مجموع تصادفات جرحی و خسارتی نیز در مدت اجرای طرح اربعین ۱۶ درصد کاهش داشته که نشان‌دهنده اثربخشی اقدامات انجام‌شده در حوزه ارتقای ایمنی راه‌ها و مدیریت ترددها است.

وی خاطرنشان کرد: ارتقای ایمنی سفر، تسهیل تردد زائران و کاهش سوانح رانندگی از اولویت‌های اصلی طرح اربعین در استان همدان است و اقدامات نظارتی، ایمنی و خدمات‌رسانی در محورهای استان تا پایان سفرهای تابستانی ادامه دارد.