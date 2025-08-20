برگزاری مراسمات دهه پایانی صفر در کهگیلویه و بویراحمد

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید هاشم موسوی نیا ظهر چهارشنبه در نشست برنامهریزی دهه پایانی ماه صفر با تشکر از حضور پرشور و باشکوه مردم در این مراسم، به تشریح جزئیات این رویداد عظیم و همچنین برنامههای پیشروی دهه پایانی ماه صفر پرداخت.
معاون تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد افزود :۱۸ مسیر برای برگزاری همایش جاماندگان پیشبینی شده بود که با استقبال بینظیر مردم در همه شهرستانها و مناطق مواجه شد.
وی با تقدیر از خدماتدهی موکبهای مردمی تصریح کرد: موکبهای در مسیر زائرین اربعین حسینی پذیرایی بسیار خوبی از مردم داشتند، مردم نیز پذیرایی خیلی خوبی داشتند.
حجت الاسلام موسوی نیا با اشاره به تلاش نهادهای فرهنگی تصریح کرد: دستگاههای فرهنگی در برپایی برنامههای جاماندگان اربعین سنگ تمام گذاشتند و پیشبینی میشود که حدود ۸۰ هزار نفر در مراسم جاماندگان اربعین در سراسر استان حضور پیدا کرده باشند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبتهای پیشرو اشاره و ابراز داشت: دو مناسبت مهم دهه پایانی صفر، شامل ۲۸ صفر (رحلت نبی مکرم اسلام (ص) و شهادت امام حسن مجتبی (ع)) و نیز شهادت امام رضا (ع) در روز پایانی این ماه است که باید برای این ایام برنامهریزی جامعی داشته باشیم.
معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی کهگیلویه و بویراحمد در تشریح یکی از برنامههای اصلی بیان کرد: مراسم دسته روی رحلت پیامبر (ص) روز جمعه ساعت ۱۰ صبح از مسجد صاحبالزمان (عج)، خیابان طالقانی، هفت تیر و میدان شهدای نیروی انتظامی برگزار و مسیر برگشت به سمت مصلی امام خمینی (ره) و نماز جمعه تدارک دیده شده است.
وی با تأکید بر جریانی بودن برنامههای مربوط به امام رضا (ع) افزود: در مناسبت شهادت امام رضا (ع) و نیز سایر مناسبتهای مهم سال، مانند غدیر، باید برنامهها به صورت جریانی و مستمر برگزار شوند.
حجت الاسلام موسوی نیا گفت: نباید از فضاهای گردشگری و تفریحی غفلت کنیم، لذا مراسم دسته روی سالروز شهادت شمس الشموس امام رضا (ع) روز یکشنبه دوم شهریور ساعت ۱۶ عصر از امامزاده عبدالله (ع) به سمت آبشار یاسوج برگزار میشود.
