مقایسه سرورهای HPE ProLiant Gen۱۰ و Gen۱۱

به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، سرورها قلب تپنده زیرساخت دیجیتال هر سازمان اند و هر نسلی از آن ها می تواند مسیر تحول کسب وکار را تغییر دهد. در میان برندهای مختلف، خانواده ی سرورهای HPE ProLiant همیشه به عنوان استانداردی برای امنیت، کارایی و پایداری شناخته شده اند. اکنون که بسیاری از شرکت ها در آستانه ی ارتقا از نسل ۱۰ (Gen۱۰) به نسل ۱۱ (Gen۱۱) هستند، پرسش مهمی مطرح می شود: این جهش نسلی چه تفاوت های کاربردی ایجاد می کند و این تغییر دقیقاً چه منافعی دارد؟

در این مطلب از کیهان سرور به طور کامل به مقایسه ی این دو نسل می پردازد تا انتخاب شما نه فقط بر اساس اعداد و ارقام، بلکه با درک کامل تحولات معماری و قابلیت های واقعی صورت گیرد.

تحول معماری پردازنده: ستون اصلی تفاوت

یکی از مهم ترین تغییرات از Gen۱۰ به Gen۱۱، سازگاری با نسل های جدید پردازنده هاست. سرورهای Gen۱۰ عمدتاً بر پایه پردازنده های نسل دوم و سوم اینتل زئون طراحی شده اند. این پردازنده ها در زمان معرفی، انتخابی پایدار برای بارهای کاری استاندارد مانند مجازی سازی، پایگاه داده های سازمانی و برنامه های ERP بودند. اما با گسترش بارهای هوش مصنوعی، پردازش ابری و تحلیل داده، نیاز به معماری پیشرفته تر احساس می شد.

نسل ۱۱ این نیاز را با پشتیبانی از پردازنده های جدیدتر پاسخ می دهد. در این نسل، افزایش قابل توجه در تعداد هسته، پهنای باند حافظه و توان عملیاتی مشاهده می شود. این تغییر تنها افزایش قدرت خام نیست؛ بلکه امکان پردازش هوشمندانه تر و استفاده بهینه از منابع سیستم را فراهم می کند. برای مجموعه هایی که پروژه های داده محور یا پردازش های حساس دارند، این پیشرفت تفاوتی بنیادین ایجاد می کند.

خرید سرور HP نسل ۱۰

حافظه: DDR۴ در برابر DDR۵

سرورهای Gen۱۰ از حافظه DDR۴ استفاده می کنند، که همچنان حافظه ای پایدار و اقتصادی به حساب می آید. DDR۴ با وجود سرعت کمتر نسبت به نسل جدید، برای بسیاری از وظایف سازمانی کاملاً کافی است.

اما سرور های Gen۱۱ به DDR۵ مهاجرت کرده اند؛ مهاجرتی که آثار آن بلافاصله در پهنای باند و سرعت انتقال داده قابل مشاهده است. DDR۵ نه تنها سرعت بیشتری ارائه می دهد، بلکه در ظرفیت های بالاتر نیز پایدارتر عمل می کند. این موضوع در محیط هایی که مدل های یادگیری ماشین، پردازش موازی، یا پایگاه داده های عظیم اجرا می شود، ارزش زیادی دارد. در عمل، DDR۵ به Gen۱۱ امکان می دهد تا بدون افت کارایی، چندین بار کاری سنگین را هم زمان مدیریت کند.

خرید سرور اچ پی نسل ۱۱

ارتقای I/O: ورود رسمی PCIe Gen۵

نسل جدید سرورها به طور پیش فرض از PCIe Gen۵ پشتیبانی می کند؛ استانداردی که پهنای باندی تقریباً دو برابر PCIe Gen۴ (و چند برابر Gen۳) دارد. نتیجه چیست؟

سرور Gen۱۱ می تواند از جدیدترین کارت های گرافیک، کنترلرهای شبکه، ذخیره سازهای NVMe و شتاب دهنده های محاسباتی بدون نقطه‌ ی محدودکننده بهره بگیرد.

این ارتقا برای شرکت هایی که به فناوری های شتاب دهنده مانند GPUهای جدید نیاز دارند، حیاتی است. PCIe Gen۵ مسیر را برای استفاده از کارت های قدرتمندی مانند H۱۰۰، L۴۰S، یا سیستم های ذخیره سازی EDSFF باز می کند، درحالی که سرورهای Gen۱۰ با استانداردهای قدیمی تر محدود می شوند.

ذخیره سازی: سرعت، انعطاف و فناوری های نو

سرورهای نسل ۱۰ عمدتاً از ترکیب SATA، SAS و NVMe در فرم فاکتورهای سنتی پشتیبانی می کنند و برای محیط هایی که نیاز به عملکرد استاندارد دارند، کاملاً کافی هستند. اما نسل ۱۱ با پشتیبانی از شکل های جدید ذخیره سازی مانند EDSFF و NVMeهای نسل جدید، امکان ارائه عملکرد بی رقیب در بارهای سنگین را فراهم می کند.

در پروژه های تحلیل لحظه ای، پردازش ویدئو، و دیتابیس های با تأخیر پایین، ذخیره سازی نسل ۱۱ می تواند سرعت واقعی سرویس را دگرگون کند.

امنیت: از یک ویژگی به یک ساختار

امنیت همیشه یکی از برگ های برنده ی HPE بوده است. نسل ۱۰ با معرفی فناوری های امنیتی پیش ساخته در سطح فریمور، توجه زیادی را به خود جلب کرد. اما نسل ۱۱ این معماری امنیتی را بازطراحی کرده و به سطح سیلیکون رسانده است.

در نسل ۱۱، زنجیره اعتماد امنیتی به طور کامل از سطح سخت افزار آغاز می شود. این یعنی سرور حتی پیش از شروع بوت سیستم عامل، اصالت فریمور و سخت افزار را تأیید می کند. این ویژگی برای مراکز داده، بانک ها، سازمان های دولتی و شرکت هایی که با اطلاعات حساس کار می کنند، سرمایه ای جدی به شمار می رود. نتیجه این است که سرورهای نسل ۱۱ نه فقط در مقابله با حملات سایبری مقاوم تر هستند، بلکه امکان بازیابی امن و خودکار در صورت رخدادهای امنیتی را نیز فراهم می کنند.

مدیریت، خودکارسازی و iLO

در هر دو نسل، فناوری iLO نقش مهمی در مدیریت دارد. اما نسخه های جدید iLO در Gen۱۱ امکانات بیشتری برای اتوماسیون، پایش سلامت سیستم و اتصال بهتر به زیرساخت های ابری ارائه می دهند.

در عمل، مدیران شبکه می توانند به شکل بهینه تر سرورها را به روزرسانی، عیب یابی یا تنظیم کنند. در محیط هایی با چندین رک، این تفاوت می تواند ده ها ساعت از زمان اپراتوری را کم کرده و هزینه نگهداری را کاهش دهد.

مزایای عملی برای سازمان ها

در نهایت، انتخاب بین Gen۱۰ و Gen۱۱ به نیاز کسب وکار بستگی دارد:

اگر سازمان شما بارهای کاری استاندارد دارد، یا زیرساخت تان به شکل پایدار روی DDR۴ و کارت های PCIe Gen۳/۴ بنا شده، Gen۱۰ همچنان گزینه ای اقتصادی و مطمئن است. این نسل برای بسیاری از شرکت ها به عنوان ستون اصلی خدمات داخلی و زیرساخت مجازی سازی عمل می کند.

اما اگر نیاز به سرعت، مقیاس پذیری، امنیت و آینده پذیری دارید ، چه برای پروژه های هوش مصنوعی و چه برای مدیریت داده های عظیم ، Gen۱۱ انتخاب قاطعانه است. این نسل نه تنها عملکرد خام بیشتر ارائه می دهد، بلکه زیرساخت شما را برای چند سال آینده بیمه می کند.

کیهان سرور ارائه دهنده سرور های نو و آکبند نسل ده، نو و آکبند نسل ۱۰ و سرور های کارکرده نسل ۱۰ و ۹. برای دریافت مشاوره و نیاز سنجی رایگان به وب سایت کیهان سرور مراجعه نمایید.

برای نیازسنجی و دریافت مشاوره آنی رایگان با کیهان سرور (۰۹۱۲۱۱۶۸۴۰۰ و ۰۲۱۸۸۳۹۴۸۳۷ ) تماس بگیرید.

Keyhanserver.com

این مطلب، یک خبر آگهی بوده و خبرگزاری مهر در محتوای آن هیچ نظری ندارد.