به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت علوم با توجه به نیاز شرکتهای دانشبنیان و فناور عضو شهرک به بستری برای معرفی ظرفیتهای مازاد و اعلام نیازمندیهای خود، سامانه تحت وب درج و مدیریت آگهی آنلاین با عنوان «دیوار شهرک» راهاندازی شده است. این سامانه، یکی از اقدامات شهرک ذیل طرح تحول دیجیتال و توسعه زیرساختهای فناورانه شهرک بهشمار میرود که در فصل دوازدهم مدیریت شهرک به نتیجه رسیده است.
شرکتهای عضو شهرک میتوانند در این سامانه، ظرفیتهای قابل ارائه خود از جمله فضاهای اداری، کارگاهی و آزمایشگاهی، ماشینآلات و تجهیزات را معرفی کنند. همچنین امکان اعلام نیازمندی در زمینههایی مانند فضا، تجهیزات، همکاری مشترک، نیروی انسانی و سرویس ایابوذهاب نیز فراهم شده است.
برای بهرهبرداری از امکانات این سامانه، لازم است از طریق نشانی innotech-expo.ir/wall-istt و با استفاده از شماره تلفن همراه مدیرعامل شرکت، در سامانه ثبتنام کرده و سپس آگهیهای مورد نظر ثبت شود.
«دیوار شهرک» امکاناتی از جمله ثبت، ویرایش و حذف آگهی، بارگذاری تصویر و فایل، تعیین دستهبندی و موقعیت مکانی، ثبت قیمت و مشخصات کالا یا خدمت و مدیریت وضعیت آگهی را فراهم میکند. بهعلاوه امکان جستوجوی آگهیها بر اساس متن برای دسترسی آسانتر به موارد موردنظر در این سامانه پیشبینی شده است.
گفتنی است، شهرک علمی و تحقیقاتی اصفهان در طول سه دهه فعالیت خود، با توسعه ظرفیتها و ایجاد بسترهای مورد نیاز شرکتهای فناور و دانشبنیان عضو، همواره در راستای تسهیل فعالیت و تعامل میان این شرکتها و تقویت زیستبوم فناوری و نوآوری و اقتصاد دانشبنیان گام برداشته است.
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