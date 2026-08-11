  1. جامعه
  2. قضایی و حقوقی
۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۴۱

اژه‌ای: اموال و مدارک مردم را پس از رفع ضرورت قضایی فوری برگردانید

اژه‌ای: اموال و مدارک مردم را پس از رفع ضرورت قضایی فوری برگردانید

رئیس قوه قضاییه بر استرداد سریع اموال و مدارک ضبط‌شده پس از رفع ضرورت‌های قضایی تأکید کرد و گفت نگهداری طولانی‌مدت آنها می‌تواند موجب تضییع حقوق مردم شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در جلسه با تعدادی از مسئولان قضایی با موضوع آسیب‌شناسی فرآیندهای دادرسی، دستوراتی تخصصی را در راستای قوام هرچه بیشتر اقدامات و تمهیدات شعب قضایی صادر کرد.

رئیس قوه قضاییه در این جلسه با اشاره به برخی گلایه‌مندی‌های طرفین پرونده در خصوص عدم تحویل اموال و مدارک آنها از سوی شعب قضایی در موعد زمانی مشخص، تصریح کرد: چنانچه اشیاء، اموال و مدارک متعلق به طرفین پرونده، ضرورتاً نزد شعب قضایی قرار می‌گیرد، متولیان شعب در سریع‌ترین زمان ممکن و پس از رفع ضرورت‌های مرتبط با پیشبرد پرونده، این اموال و مدارک را به صاحبانشان عودت دهند و هرگز چنین نباشد که این اموال و مدارک، مدت زیادی در نزد شعب نگهداری شوند.

حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای ضمن اشاره به نقش دستگاه قضا در مقوله صیانت از اموال و دارایی‌های مردم، اظهار کرد: نگهداری بیش از حدِ ضرورتِ اشیاء، اموال و مدارک متعلق به طرفین پرونده، ممکن است موجبات فساد یا تضییع حق افراد را ایجاد کند. رئیس دستگاه قضا همچنین بیان داشت: ما مؤکداً تاکید کرده‌ایم که ضابطین قضایی و مقامات قضایی مربوطه، در موارد نیاز و ضروری، پس از ضبط اموال و اشیاء متعلق به متهمین پرونده‌ها، به مجرد انجام تحقیقات و رفع ضرورت‌های مبتنی بر پیشبرد پرونده، این اموال و اشیاء را به صاحبانشان عودت دهند.

کد مطلب 6914061
مهسا حيدری توچائی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها