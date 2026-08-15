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۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۰:۵۸

اژه‌ای: چکمه استکبار هرگز بر تنگه هرمز نخواهد سایید

اژه‌ای: چکمه استکبار هرگز بر تنگه هرمز نخواهد سایید

رئیس قوه قضاییه در واکنش به ادعاهای ترامپ درباره تنگه هرمز گفت: این آبراه بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو حریمی و مرزی ایران است و هرگونه ماجراجویی در آن با پاسخ قاطع مواجه خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در واکنش به ادعاهای گزاف ترامپ درباره تنگه هرمز در فضای مجازی نوشت: اراجیف و اَباطیل رئیس‌جمهور جنایتکار آمریکا درخصوص تنگه هرمز، سَر در توهمات این فرد سبک‌مغز دارد. در عالم واقع، مالک و فرمانروای این آبراه مهم جهانی، ایران اسلامی است.

ما در عرصه سخت نظامی به ترامپ و دارودسته‌اش ثابت کردیم که تنگه هرمز بخشی جدایی‌ناپذیر از قلمرو حریمی و مرزی ایران است و هرگونه ماجراجویی در آن، هر نیروی متجاوز و ماجراجویی را منهدم و مُنهزم می‌کند.

از منظر حقوق بین‌الملل و موازین حاکمیت ملی نیز، تعلق تنگه هرمز به ایران، یک واقعیت مصرح و منصوص است.

ترامپ در زمین سخت سیاست و نبرد نظامی، یک بازنده تمام عیار است؛ آنچه مایه تسلی‌خاطر و تشفی ذهن مشوش این جرثومه زشتی و تباهی است، همین ادا و اطوارهای مجازی و ژاژخایی‌های اوست.

ترامپ و مشاورانش باید بدانند که چکمه‌ی استکبار، هرگز بر تنگه هرمز نخواهد سایید. کاری که ناوهای چندین میلیارد دلاری از پسش برنیامد، با چند توییت و سخنرانی، حاصل نمی‌شود.

کد مطلب 6916938
مهسا حيدری توچائی

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