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۲۵ مرداد ۱۴۰۵، ۱۵:۳۶

مهرانگیز: اموال توقیفی با سابقه بیش از ۴ ماه تعیین تکلیف شوند

مهرانگیز: اموال توقیفی با سابقه بیش از ۴ ماه تعیین تکلیف شوند

بوشهر- رئیس کل دادگستری استان بوشهر بر تعیین تکلیف فوری اموال توقیفی با سابقه بیش از ۴ ماه ظرف سه روز تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی مهرانگیز با استناد به دستورات اخیر ریاست معظم قوه قضائیه در موضوع آسیب‌شناسی فرآیندهای دادرسی در راستای صیانت از اموال و دارایی‌های مردم، طی بخشنامه‌ای خطاب به مراجع قضایی و ضابطین حوزه قضایی استان، بر تعیین تکلیف فوری اموال، اشیاء و مدارک توقیفی تأکید کرد.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر در این بخشنامه با یادآوری تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر اینکه چنانچه اشیاء، اموال و مدارک متعلق به طرفین پرونده ضرورتاً نزد شعبه قضایی قرار می‌گیرد، متولیان شعب در سریع‌ترین زمان ممکن و پس از رفع ضرورت‌های مرتبط با پیشبرد پرونده، این اموال و مدارک را به صاحبانشان عودت دهند و هرگز چنین نباشد که این اموال و مدارک، مدت زیادی در نزد شعب نگهداری شوند، تصریح کرد: با عنایت به مقررات قانونی و منویات و دستورات ریاست محترم قوه قضائیه و با توجه به گلایه‌مندی‌هایی که در بازرسی‌های به‌عمل آمده و مراجعات مردمی در این خصوص وجود دارد، نگهداری بیش از حد ضرورت اشیاء، اموال و مدارک متعلق به طرفین پرونده ممکن است موجبات فساد یا تضییع حقوق افراد را فراهم آورد.

وی خاطرنشان کرد: بر این اساس، اقتضا دارد شعب قضایی در موارد نیاز و ضروری، پس از توقیف اموال و اشیاء متعلق به متهمان پرونده‌ها، پس از انجام تحقیقات و رفع ضرورت‌های مبتنی بر پیشبرد پرونده، این اموال و اشیاء را به صاحبانشان عودت داده دهند.

مهرانگیز در ادامه این بخشنامه اعلام کرد: با بررسی و نظارت لازم بر شعب قضایی زیرمجموعه و همچنین ضابطین حوزه قضایی مربوطه، چنانچه اموال، اشیاء و مدارکی از طرفین پرونده و متهمان توقیف گردیده که از زمان توقیف آن‌ها بیش از ۴ ماه سپری شده است، ظرف ۳ روز پس از ابلاغ این بخشنامه و راجع به اموالی که مدت زمان توقیف آن‌ها کمتر از ۴ ماه می‌باشد، در کمترین زمان ممکن وفق مقررات، تعیین تکلیف لازم به عمل آید.

رئیس کل دادگستری استان بوشهر همچنین با تأکید بر صیانت از حقوق عامه و حقوق شهروندی، نظارت مستمر بر عملکرد شعب قضایی و ضابطین دادگستری در خصوص نگهداری اموال توقیفی را از جمله اولویت‌های دستگاه قضایی استان برشمرد و از مراجع ذی‌ربط خواست گزارش اقدامات انجام‌شده در این زمینه را در مهلت مقرر به حوزه ریاست کل دادگستری استان ارسال کنند.

کد مطلب 6918199

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