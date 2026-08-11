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۲۰ مرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۲۳

آغاز عملیات اجرایی طرح تأمین آب ۱۵۰۰ روستایی مهرستان

آغاز عملیات اجرایی طرح تأمین آب ۱۵۰۰ روستایی مهرستان

مهرستان - مدیر امور آب و فاضلاب مهرستان از آغاز عملیات تجهیز یک حلقه چاه جدید و اجرای ۱۲۰۰ متر خط انتقال آب برای ارتقای کیفیت آب ۱۵۰۰ روستانشین خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدالله محمدی با اشاره به ضرورت تقویت منابع تأمین آب روستای چگرد گفت: همزمان با اجرای خط انتقال، ۱۰۰۰ متر خط انتقال برق و نصب ترانس نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر امور آب و فاضلاب مهرستان ادامه داد: با تکمیل این عملیات، آب چاه جدید وارد مدار تأمین روستا خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود انتقال آب از این منبع تا پایان شهریورماه تکمیل شود.

محمدی با بیا این‌که این طرح با هدف تقویت پایداری و کیفیت تأمین آب شرب اهالی روستای چگرد در حال اجراست، افزود: با تکمیل پروژه‌ها، بیش از ۱۵۰۰ نفر از جمعیت روستای چگرد از آب شرب پایدار بهره‌مند خواهند شد.

کد مطلب 6914080

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