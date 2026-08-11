آغاز عملیات اجرایی طرح تأمین آب ۱۵۰۰ روستایی مهرستان

به گزارش خبرگزاری مهر، احمدالله محمدی با اشاره به ضرورت تقویت منابع تأمین آب روستای چگرد گفت: همزمان با اجرای خط انتقال، ۱۰۰۰ متر خط انتقال برق و نصب ترانس نیز در دستور کار قرار گرفته است.

مدیر امور آب و فاضلاب مهرستان ادامه داد: با تکمیل این عملیات، آب چاه جدید وارد مدار تأمین روستا خواهد شد و پیش‌بینی می‌شود انتقال آب از این منبع تا پایان شهریورماه تکمیل شود.

محمدی با بیا این‌که این طرح با هدف تقویت پایداری و کیفیت تأمین آب شرب اهالی روستای چگرد در حال اجراست، افزود: با تکمیل پروژه‌ها، بیش از ۱۵۰۰ نفر از جمعیت روستای چگرد از آب شرب پایدار بهره‌مند خواهند شد.