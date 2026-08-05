به گزارش خبرنگار مهر، عطالله اکبری شامگاه چهارشنبه در آیین افتتاح طرح آبرسانی به شهر بریس و ۷روستای نوار ساحلی در شهرستان دشتیاری، اظهار کرد: تدوین سند اولویتبندی پروژههای عمرانی استان در ۲۶ شهرستان، با هدف هدایت منابع به سمت نیازهای اصلی مردم از حدود ۲سال گذشته آغاز شد و امروز آثار این رویکرد در اجرای پروژههای اولویتدار نمایان شده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان افزود: این سند بر مبنای شناسایی مسائل و اولویتهای هر شهرستان تدوین شده و در آن، فرمانداران و مدیران محلی نقش مهمی در تعیین نیازهای اصلی مناطق دارند تا منابع به سمت پروژههایی هدایت شود که بیشترین اثرگذاری را برای مردم دارد.
وی ادامه داد: پروژهای که امروز به بهرهبرداری رسید، از جمله طرحهایی است که در چارچوب سند اولویتبندی سال ۱۴۰۳ قرار گرفت و با وجود محدودیت منابع و تخصیص ۲۳ درصدی اعتبارات، توانست در ردیف پروژههای مهم استان قرار گیرد.
آب در صدر اولویتهای اعتباری استان است
اکبری با اشاره به برنامهریزی منابع اعتباری استان در سال جاری گفت: مجموع منابع استانی از محل ردیفهای مختلف حدود ۲۲ تا ۲۳ همت پیشبینی شده که ۳۰ درصد آن به حوزه آب و فاضلاب اختصاص یافته است.
وی بیان کرد: ۹ همت از این منابع برای بخش آب و فاضلاب در نظر گرفته شده که نشان میدهد اولویتبندی انجامشده بر اساس نیازهای واقعی مردم و مسائل اساسی استان بوده است.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان تاکید کرد: تامین آب یکی از مهمترین نیازهای استان است که باید در سالهای گذشته پاسخ مناسبی به آن داده میشد و اکنون با وجود محدودیت منابع و شرایط خاص کشور، بخش قابل توجهی از اعتبارات به این حوزه اختصاص یافته است.
تکمیل طرح انتقال آب سد پیشین؛ محور تامین آب پایدار جنوب استان
اکبری با اشاره به اهمیت طرح انتقال آب سد پیشین اظهار کرد: حل مسئله پایداری آب در جنوب استان، به ویژه مناطق ساحلی، نیازمند تکمیل خطوط اصلی انتقال و تثبیت منابع آبی است.
وی افزود: در سند اولویتبندی امسال بیش از ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای این موضوع پیشبینی شده و تلاش میشود با استفاده از ظرفیتهای مختلف، منابع مورد نیاز برای سرعت بخشیدن به اجرای طرح تامین شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار سیستان و بلوچستان ادامه داد: برآوردها نشان میدهد با تامین حدود ۳۰۰ میلیارد تومان اعتبار، امکان پیشبرد خط انتقال آب سد پیشین فراهم خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: هدف این است که با تکمیل خطوط انتقال و تامین منابع پایدار، مشکل آب در جنوب استان، نوار ساحلی، خاش، سراوان و منطقه سیستان به شکل اساسی مدیریت شود.
اکبری گفت: رویکرد استان در تخصیص منابع، حرکت به سمت حل مسائل ریشهای و اجرای پروژههایی است که بیشترین تاثیر را در بهبود شرایط زندگی مردم دارد.
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